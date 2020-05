Galerie Persoon presenteert in samenwerking met de event decorateurs van Oogenlust een overzichtstentoonstelling van fotografisch kunstenaar Hans Withoos. De galerie toont zestig kleurrijke fotowerken met als primeur ook zijn nieuwste creaties. De expositie ‘Photographic Paintings’ is te bezoeken van 19 mei tot en met 11 juli 2020 op Domein Oogenlust in het Brabantse Eersel.

© Hans Withoos – Window to Paradise, 2019 (Withoos meets Withoos)

Hans Withoos is een romanticus en verhalenverteller met een grote fascinatie voor schoonheid in al haar aspecten. Zijn fotografische schilderijen zijn gelaagd en weerspiegelen een vervreemdende esthetiek. De tentoonstelling laat een selectie uit verschillende series zien als ‘Nocturnal Delight’, ‘Klimt’s Muses’ en ‘Lady with her Golden Toys’. In de serie ‘Withoos meets Withoos’ herinterpreteert de fotograaf de schilderkunst van zijn verre voorvader Matthias Withoos (1627-1703) en combineert stillevens en stadsgezichten met eigen, surrealistische beelden.

Hans Withoos (Son en Breugel, 1962) volgde een opleiding textielvormgeving en fotografie aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Withoos fotografeert al dertig jaar, geniet internationale bekendheid en exposeert veelvuldig. De fotograaf heeft spraakmakend werk gemaakt voor modern balletgezelschap Introdans en Stichting Orange Babies.

Het omvangrijk oeuvre van Hans Withoos is in 2017 gebundeld in het boek ‘Photographic Paintings’. In 2018 volgde een solo-expositie ‘Withoos meets Withoos’ in het Westfries Museum in Hoorn met de lancering van een gelijknamig fotoboek. Daarnaast is zijn autonome werk gepresenteerd op toonaangevende kunstbeurzen als de KunstRAI, PAN Amsterdam en Scope Miami en opgenomen in de collecties van een groot aantal private verzamelaars.

