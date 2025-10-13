terug

Galerie Persoon en de Oogenlust Conceptstore in Eersel presenteren nog tot en met zaterdag 18 oktober 2025 een solo-expositie van fotografisch kunstenaar Hans Withoos. De kleurrijke expositie ‘The Joy of Life’ toont 75 magisch realistische fotowerken met ook zijn nieuwste creaties. De twee locaties bevinden zich op het inspirerende Domein Oogenlust, midden in de Brabantse natuur.

© Hans Withoos

Hans Withoos is een geboren romanticus met een grote fascinatie voor schoonheid in al haar aspecten. Inclusiviteit speelt daarbij een prominente rol. Zijn fotografische schilderijen zijn gelaagd en weerspiegelen een vervreemdende esthetiek. Als storyteller creëert hij unieke droomwerelden van overvloed en kunstmatigheid met een flinke dosis hoop en positiviteit.

© Hans Withoos

Voor de ‘Withoos meets Withoos’ series combineert de fotograaf klassieke stillevens en stadsgezichten van zijn verre voorvader en 17e-eeuwse meesterschilder Mathias Withoos met eigentijdse, surrealistische beelden. Door het toevoegen van modellen, bloemen, vlinders en vogels komen schilderijen tot leven.

Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van Oogenlust is ook een speciale experience ruimte gerealiseerd. Hier zijn de bekroonde korte film ‘The World of Withoos’, 45 extra fotowerken, originele decorstukken en door Hans Withoos ontworpen stoffen en kleding te zien. Bij de opening heeft Withoos zijn nieuwe boek gelanceerd.

Hans Withoos (Son en Breugel, 1962) volgde een opleiding textiele vormgeving en fotografie aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Sinds 1990 woont en werkt hij in Rotterdam. De kunstenaar fotografeert al meer dan 35 jaar en exposeert internationaal. Naast tentoonstellingen in het Westfries Museum in Hoorn (2018), Museum Flehite in Amersfoort (2021-2022) en Stadhuismuseum Zierikzee (2025) is zijn autonome werk ook gepresenteerd op kunstbeurzen zoals de KunstRAI, PAN Amsterdam, Scope Miami en VOLTA Basel.

www.galeriepersoon.com