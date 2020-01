Hans de Kort (NL – 1963) fotografeert in de ‘natte plaat collodium’ techniek. Deze klassieke methode waarbij een unieke afbeelding wordt gemaakt op glas of metaal bestond reeds in Van Goghs kindertijd. De Kort heeft dan ook de plekken uit Vincents jeugd bezocht en daar met een houten balg camera beelden vastgelegd van de grafsteen van zijn doodgeboren broertje, de bloesemboom in de tuin van het geboortehuis en zonnebloemen uit de moestuin bij de protestantse kerk. Daarnaast heeft hij in zijn studio stillevens gecomponeerd naar aanleiding van Van Goghs schilderijen van twee werkmansschoenen, een opgezette vleerhond en de kop van een skelet met brandende sigaret. Omdat Vincent zelf een afkeer had van de kleurloze fotografie heeft De Kort zijn reeks getiteld ‘No photos from Van Gogh’. Voor de gelegenheid biedt hij gesigneerde zoutdrukken aan in een gelimiteerde oplage.

Karin Borghouts (BE – 1959) raakte gefascineerd door Van Gogh na het fotograferen van een reproductie van een schilderij van hem in het verbrande huis van haar ouders. Dit vormde het begin van een langdurige reis in de voetsporen van Van Gogh. Uiteraard begon die in zijn geboorteplaats Zundert, waar ze niet alleen het kerkje en landschappen vastlegde, maar ook een uitgebreide fotoserie maakte van het huis van Vincents peettantes dat gesloopt wordt. Haar omzwervingen brachten haar verder in de Borinage, Nuenen, Parijs, Arles, Saint-Rémy-de Provence en Auvers-sur-Oise. De beelden van deze locaties vulde ze aan met fotografische interpretaties van zijn stillevens en zijn gebundeld in de publicatie ‘Vincent was here’, uitgegeven door Ronny Van de Velde. Dit boek, dat een mooi vervolg is op de eerdere publicaties van Emmy Andriesse (1953) en Paul Huf (1990), vormt een kunstwerk op zich. Tijdens de tentoonstelling wordt een speciale editie aangeboden met een gesigneerde print van Borghouts.