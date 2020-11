Wanneer gaat feit over in fictie, heden in verleden, verbeelding in concrete materie? Het is de rode draad van het panoramische oeuvre van fotograaf Guus Rijven (Den Haag, 1947). De afgelopen jaren toog Rijven voor een groot onderzoeksproject naar het Japanse Nagasaki. Daar onderzocht hij, nu eens als slenterende straatfotograaf dan weer als conceptueel kunstenaar, de banden tussen de stad van nu en het kunstmatige eilandje Deshima, dat eeuwenlang het enige kiertje was waarlangs kennis over en rijkdommen uit het strikt gesloten feodale Japan naar het Westen vloeiden.

Draak van het wit is een solotentoonstelling van een fotograaf die een scherp oog heeft voor het moment en het detail, maar de geheimzinnigheid van wat was, is en zal zijn niet uit de weg gaat. In musea in Nagasaki, Leiden en Den Haag heeft Rijven daarnaast zo feitelijk mogelijk vastgelegd wat in de bodem van Deshima is opgegraven en wat de Hollandse koopmannen in de zeventiende eeuw uit Deshima aan ‘depots’ mee terug naar huis brachten. Zo ontstaat een verzameling getuigenissen van soms botsende restfragmenten die uitgroeien tot iets volwaardigs en nieuws.

Som der Delen

Een digitale distillatie met als doel om verdieping te brengen bij de expositie in De Ketelfactory.

Aanmelden:

Stuur een e-mail naar info@deketelfactory.nl met uw adresgegevens. Voor slechts € 15 krijgt u de publicatie draak van het wit toegestuurd (met 72 afbeeldingen) en ontvangt u de links en wachtwoorden voor vier presentaties: 1. inleiding en portret van Guus Rijven door Kim Zeegers; 2. lezing door Daan Kok, curator Japan van het Museum voor Volkenkunde; 3. traktatie over muzikale meerstemmigheid door Stan Rijven, programmamaker, dj en organisator wereldmuziek; 4. Frits Gierstberg, curator Fotomuseum over meerstemmige beeldbroeders in de fotografie.

www.deketelfactory.nl

Draak van het Wit

fototentoonstelling in De Ketelfactory te Schiedam

19 september – 20 december 2020

De Ketelfactory

Hoofdstraat 44

3114 GG Schiedam (NL)

vrijdag t/m zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur en op afspraak. Toegang is gratis.