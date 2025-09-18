Guilty Trashures – Feli Hansen

terug

Plastic zwerfafval, je komt het werkelijk overal tegen. En toch blijft het op de een of andere manier vaak onopgemerkt. Het plastic ontsiert echter niet alleen onze aarde; het vergiftigt ze ook.

© Feli Hansen

Plastic zorgt voor bodem-, lucht- en waterverontreiniging met desastreuze gevolgen voor al het leven op aarde en het richt schade aan bij dieren die het eten of erin verstrikt raken. De statistieken zijn nu al verbijsterend. En dat zal niet snel verbeteren. Doordat de afbraak van plastic langzaam maar constant plaatsvindt, leven we op een tikkende tijdbom waarbij de hoeveelheid plasticvervuiling in de toekomst exponentieel zal toenemen. Een ontwikkeling die zwaar onderschat wordt.

© Feli Hansen

Door het zwerfafval zo vast te leggen dat het beeld de aandacht trekt, men twee keer kijkt en men dan met de neus op de feiten wordt gedrukt. Op het eerste gezicht lijk je naar mooie natuur of een detail te kijken. Helaas, de schijn bedriegt. Is dit hoe we onze natuur willen zien? Zien we wel hoe we onze leefomgeving aan het plastificeren zijn?

© Feli Hansen

Om de voetafdruk van deze serie zo klein mogelijk te houden, zijn alle beelden dicht bij huis gemaakt; op het strand tussen Kijkduin en Monster en in en rond Delft. Waarschijnlijk kun je deze serie op elke plek maken. Wat helaas al genoeg zegt.

© Feli Hansen

Bewustwording creëren is een eerste stap naar verandering. Met Guilty Trashures hoop ik de kijker dan ook te inspireren om anders naar plastic te kijken. En om te erkennen dat kleine, alledaagse acties; het weigeren van wegwerpplastic, het schoonhouden van onze leefomgeving en het oproepen tot duurzaam beleid, kunnen bijdragen aan een structurele impact.

Ik hoop dan ook dat deze fotoserie niet zomaar een verzameling beelden blijft, maar mensen daadwerkelijk aanzet tot actie. Een herinnering dat plasticvervuiling niet het probleem van iemand anders is, maar van ons allemaal. En dat als we de schoonheid en gezondheid van onze planeet voor toekomstige generaties willen behouden, we nu in actie moeten komen.

www.fhcs.nl/guiltytrashures