Gregory Crewdson | Eveningside

Reflex Amsterdam presenteert van 11 maart tot en met 6 mei 2023 een eerste solo-expositie van de Amerikaanse fotograaf Gregory Crewdson. Met Eveningside toont de galerie zijn nieuwste werk. De fotograaf geniet internationale bekendheid om zijn cinematografische stijl met intrigerende en tot in het kleinste detail geënsceneerde foto’s.

© Gregory Crewdson

In Eveningside (2021-2022) verkent Crewdson momenten van contemplatie binnen de beperkingen van het alledaagse leven; op werkplekken en op momenten net buiten die werkstructuren. De personages op de foto’s zijn schaars en vaak te zien door winkelruiten, in spiegelreflecties of gepositioneerd te midden van hun dagelijkse routine bij een spoorbrug, deuropening, veranda, bank, beautysalon, supermarkt of op straat in Amerikaanse voorsteden.

De fotograaf brengt het zichtpunt dichter bij de personages en speelt met licht en donker. Met speciale effecten, zoals mist, regen, rook en waas, en een uitgebreid productie- en lichtteam realiseert hij een monochroom palet. Het resultaat is een rijke gotische sfeer, die doet denken aan film noir en klassieke films, maar met de mogelijkheden en helderheid van de meest actuele techniek in digitale fotografie. Eveningside omvat 20 digitale pigment prints van 87.6 x 116.8 cm.

Gregory Crewdson (1962) is geboren in Brooklyn, New York. Hij volgde een opleiding aan SUNY Purchase en Yale School of Art, waaraan hij momenteel als hoogleraar fotografie is verbonden. Crewdson is al meer dan dertig jaar als beeldend kunstenaar actief en exposeert wereldwijd in de meest toonaangevende galeries en musea, waaronder MoMA in New York, Art Institute of Chicago, Los Angeles County Museum of Art, Victoria & Albert Museum in Londen, Gallerie d’Italia in Turijn en Fotomuseum Den Haag. Met zijn speelfilmachtige methodiek vertelt hij een verhaal in één beeld. Daarbij worden fotografie en film samengebracht.

Tot het omvangrijke en alom geprezen oeuvre van Crewdson behoren onder meer Natural Wonder (1992-1997), Twilight(1998-2002), Dream House (2002), Beneath the Roses (2003-2008), Cathedral of the Pines (2013-2014), An Eclipse of Moths(2018-2019) en het recent gelanceerde Eveningside (2021-2022). De fotoserie Beneath the Roses, met een crew van ruim honderd mensen, is het onderwerp van de documentaire Gregory Crewdson: Brief Encounters uit 2012.

Reflex Amsterdam presenteert tijdens de expositie in de galerie ook in haar tweede locatie Reflex, the Residence een selectie foto’s uit de series Beneath the Roses en Cathedral of the Pines.