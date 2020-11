Velen van ons voelen in deze moeilijke tijd een gevoel van ontheemding, maar weinigen van ons wijden ons leven aan het zoeken naar een plek om bij te horen – terwijl ze ook de missie najagen om ervoor te zorgen dat onze wortels, onze menselijke oorsprong, niet worden uitgewist. Iemand die dat wel doet is kunstenaar Jimmy Nelson, bekend van zijn prachtige foto’s en best selling boeken Before They Pass Away en Homage to Humanity.

Hij kan worden beschouwd als scenograaf en regisseur van de beelden die hij creëert tijdens zijn ontmoetingen met inheemse volkeren op zijn eindeloze reizen naar de uithoeken van de wereld. In 2010 begon hij met het exclusief reizen voor het maken van een boek dat in 2013 werd gepubliceerd onder de naam Before They pass Away. Het succes en de reacties daarop hebben Jimmy in staat gesteld en aangemoedigd om deze reis voort te zetten. In oktober 2018 publiceerde Nelson het eerste interactieve boek Homage to Humanity. Met de winst van zijn kunstprojecten werd de Jimmy Nelson Foundation opgericht om een stap verder te gaan in het ondersteunen van de gemeenschappen op het terrein.

Jimmy reist al meer dan 30 jaar non-stop over de hele wereld. Net als u is hij voor het eerst gedwongen om te stoppen, te luisteren, te voelen en na te denken over hoe hij zijn voortdurende creatieve missie en verhaal gaat voorzetten. Wij gaan in gesprek met Jimmy over zijn prachtige werk, waarbij hij u mee neemt op zijn reis van connectie, acceptatie en respect. Mis dit niet! Tijdens de live uitzending krijgt u de gelegenheid om zelf vragen te stellen.

U kunt zich gratis inschrijven via https://event.webinarjam.com/register/112/xq13oi2r

Initiatiefnemer:

Dit webinar met Jimmy Nelson en andere afleveringen van Speakers Academy Talks is een initiatief van Speakers Academy®. De missie van dit sprekersbureau is sinds 1997 “Bringing Knowledge to the World”. In de huidige situatie heeft Speakers Academy® haar missie uitgebreid met: “Bringing Knowledge to your Home”. In tijden van crisis is het nog belangrijker om informatie, motivatie en inspiratie met elkaar te delen.