Gratis lezing BLOED EN HONING, 20 jaar reizen door de periferie van Europa door fotograaf Nicole Segers en schrijver Irene van der Linde.

Volgende week woensdag 14 juni om 19.30u geven fotograaf Nicole Segers en schrijver Irene van de Linde een lezing over 20 jaar reizen door de periferie van Europa.

Het boek Bloed en honing is het sluitstuk van de trilogie over de grenzen van Europa waar Segers en Van der Linde twintig jaar aan werkten. De bijzondere foto’s uit het boek zijn nu te zien in fotogalerie De Gang.

Tijdens deze avond zullen Segers en Van der Linde vertellen over de ontwikkelingen in Europa die ze vanuit de periferie zagen en over de unieke manier waarop ze in al die jaren literaire non-fictie en documentaire fotografie samenbrengen in hun boeken: Het einde van Europa – ontmoetingen langs de nieuwe oostgrens, Het veer van Istanbul – ontmoetingen langs de Bosporus en Bloed en honing – ontmoetingen op de grenzen van de Balkan.

Heb je tijd om te komen? Er is nog plaats.

Een gratis toegangskaart kan via deze link worden gereserveerd.

De tentoonstelling Bloed en honing van Nicole Segers maakt deel uit van het themajaar dat Fotogalerie De Gang voor 2023 heeft vastgesteld, HAARlem 2023, het jaar van de vrouw. De Gang nodigt hierin uitsluitend vrouwelijke fotografen uit.

Bloed en honing, de Balkan als spiegel voor Europa is open voor publiek van 15 april t/m 9 juli in fotogalerie De Gang, Grote Houtstraat 43 in Haarlem. Openingstijden: maandag 12.00-17.00 uur en dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur (ook toegankelijk via De Wereld van Jansje). Entree is gratis.

www.fotogaleriedegang.nl | http://nicolesegers.com | 2023 HAARlem, jaar van de vrouw