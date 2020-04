De Corona-crisis hakt er hard in voor fotografen. Opdrachten worden veelal geannuleerd en velen zitten daardoor zonder inkomsten. Het is sowieso al lastig om als creatieve ondernemer je hoofd boven water te houden, maar in deze tijd nog extra.

Natuurlijk zijn er overheidsmaatregelen waar veel ondernemers gebruik van kunnen maken. Maar veel creatieven zoeken daarnaast ook naar manieren om bezig te blijven. Het feit dat deze situatie ruimte geeft om andere dingen op te pakken, biedt namelijk ook kansen.

Maaike van Steenis, trainer en coach voor creatieve ondernemers, heeft daarom een E-book (PDF) geschreven met praktische tips voor creatieven. Zij wil hen daarmee inspireren om in actie te komen en hen een hart onder de riem steken in deze lastige tijd. In het E-book staan 14 waardevolle tips voor dingen die je als fotograaf nu kunt doen, om later de vruchten van te plukken.

Maaike van Steenis zegt: “De Corona-crisis hakt er flink in voor kunstenaars, artiesten en creatieve ondernemers. Concerten, voorstellingen en exposities worden massaal afgelast. Ook houden opdrachtgevers hun hand op de knip.

Het raakt me om te zien hoe velen van jullie worstelen om het hoofd boven water te houden. Het ontroert me om te zien hoe veerkrachtig deze sector is: kunstenaars, artiesten en creatieven zoeken massaal naar nieuwe manieren om zichzelf en hun werk te presenteren. Het geeft me hoop dat de blik, ondanks alles, op de toekomst is gericht.

Voor nu is het vooral een kwestie van leven met de dag en indien nodig gebruik maken van de hulp die (onder meer vanuit de overheid) wordt geboden.

Maar we kunnen daarnaast ook proberen iets positiefs te halen uit deze periode. Want elke crisis geeft ook kansen. En in dit geval is die kans dat velen van ons meer tijd hebben om te besteden aan al die dingen waar ze anders moeilijk aan toe komen.

Om jou te helpen het beste te maken van deze tijd, heb ik een E-book geschreven. Daarin vind je 14 ideeën en activiteiten om je de komende tijd op te richten. Stuk voor stuk dingen waar je niet direct geld mee zult verdienen (sorry!), maar waar je over een paar maanden de vruchten van kunt plukken als je wel weer in de gelegenheid bent om je werk volledig uit te voeren.

Ik hoop dat het je inzichten en handvatten biedt en dat je erdoor geïnspireerd raakt. Je kunt het heel eenvoudig aanvragen. Er staat geen reclame in, enkel waardevolle tips en ideeën.

Voor nu wens ik je heel veel inspiratie EN sterkte toe. En bedenk: je hoeft het niet alleen te doen. We kunnen elkaar niet opzoeken, maar we zijn nog steeds verbonden.”

Het E-book is gratis aan te vragen via https://www.succesvolondernemenalscreatief.nl/knallen-na-corona/