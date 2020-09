Een van de deelnemers aan de buitenexpositie van BredaPhoto 2020 is Michal Iwanowski, een Poolse fotograaf wonend in Engeland. De titel van zijn project Go Home, Polish is actueler dan ooit, ook al is de inhoud niet wat je in eerste instantie zou verwachten. Hij liep 1900 kilometer in 105 dagen naar zijn geboorteplaats in Polen. Onderweg onderzocht hij wat ‘thuis’ betekent voor de mensen die hij tegenkwam.

door Elsje van Ree

Het project van Iwanowski heeft als titel Go Home, Polish. Het stond in 2008 ergens op een muur geschilderd in Cardiff, Engeland, het was niet aan hem persoonlijk gericht. Om een of andere reden heeft het zich in zijn geheugen genesteld, wachtend op het juiste moment. Dat moment kwam in 2016 toen Engeland zich in een referendum uitsprak voor de Brexit. In april 2018 begon Iwanowski met zijn tocht om letterlijk uit te voeren wat tien jaar geleden op een muur gekalkt stond.

Voor zijn project Go Home, Polish besloot Iwanowski 1900 kilometer in 105 dagen te lopen naar zijn geboorteplaats in Polen. Het was zijn bedoeling onderweg mensen te vragen wat naar hun mening ‘thuis’ betekent. Wat was de drijfveer van Iwanowski? Was er sprake van heimwee in de zin van Goethe: ‘Kennst du das Land wo die Zitronen blühn’? Of toch een zekere mate van ongemak? “Ik ben nu Engels maar niet Engels genoeg om les te mogen geven.” Iwanowski wilde onderzoeken of je ook in rechtstreeks contact met mensen xenofobie tegenkomt? Een opmerkelijk verhaal in dit project is dat van het huis van Ursula, de moeder van een vriendin van Iwanowski. Ursula woonde in een dorp dat niet meer bestaat omdat op die plaats een stuwmeer is aangelegd. Toen Ursula samen met haar kinderen het stuwmeer bezocht kon zij nog precies aanwijzen waar haar huis had gestaan. Wonderlijk genoeg kregen de kinderen, toen zij gingen zwemmen in het meer, een niet te beschrijven, onverklaarbaar, bijna mystiek gevoel, juist op de plaats van dat huis. Daar was het: thuis.”

Het project Go home, Polish is te zien zijn in de buitenexpositie van BredaPhoto in het Chassé Park.

