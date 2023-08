Gluckauf in SCHUNCK Museum verlengd 

terug

De tentoonstelling Gluckauf in SCHUNCK Museum is verlengd tot en met 1 oktober. De expositie toont een serie foto’s over het mijnwerkersbestaan, vastgelegd door internationaal gewaardeerd fotograaf Bertien van Manen. Zij maakte veel internationale reizen naar verschillende mijnwerkersgemeenschappen en fotografeerde mijnwerkers daar op een ongepolijste manier in hun persoonlijke omgeving. Een selectie van haar oeuvre is te zien in SCHUNCK Museum in Heerlen, de plek waar Van Manen opgroeide.

© Bertien van Manen

In Gluckauf worden foto’s getoond die Van Manen onder andere maakte in het Britse mijnwerkersstadje New Sharlston. Ook zijn de fotoserie ‘Moonshine’, portretten van Amerikaanse vrouwelijke mijnwerkers in de Appalachen in de Verenigde Staten en portretten van mijnwerkers in Siberië te zien. De naam van de tentoonstelling verwijst naar de groet waarmee mijnwerkers over landsgrenzen heen elkaar een veilige terugkomst van onder de grond wensten.