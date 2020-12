Foto’s van de expositie ‘Girls and Guys with Pearls’ van fotograaf Carolien Sikkenk is tot 7 januari 2021 te zien op het voorplein van het museum Mauritshuis in Den Haag.

Het geheel is verwerkt in een video waarin de foto’s van de Meiden (en de jongens) met de parel in elkaar overvloeien (morphen). De mooie verbindende boodschap: ‘Ons Meisje. Jullie Meisje. Het Meisje is van iedereen’

Bezoekersinformatie

Op het voorplein van het museum Mauritshuis is de foto-expositie ‘Girls and Guys with Pearls’ te zien op een groot scherm van 2 bij 3 meter waarbij de foto’s op een schitterende manier in elkaar over morphen. De video is te bezichtigen tot 7 januari 2021. Mauritshuis, Plein 29, 2511 CS Den Haag. Het museum Mauritshuis is zelf helaas vanwege de corona maatregelen gesloten.

De video staat ook online. En is te zien op de website van het Mauritshuis: https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/bezoek/activiteiten/kerstwens-mauritshuis/ en op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vnDr7a1GqOY&feature=emb_logo

Over Carolien Sikkenk

Carolien Sikkenk is professioneel fotograaf. In haar werk staat altijd de mens in al zijn facetten centraal. Ze fotografeert voor magazines, artiesten, organisaties en merken. Daarnaast exposeert zij haar vrije werk in binnen- en buitenland.