Met trots presenteert de World Press Photo de genomineerden voor de 64e World Press Photo Contest en de 11e Digital Storytelling Contest – waaronder de genomineerden voor de World Press Photo van het Jaar, World Press Photo Verhaal van het Jaar, World Press Photo Interactief van het Jaar en World Press Photo Online Video van het Jaar.

© Luis Tato for The Washington Post Herny Lenayasa, a Samburu man and chief of the settlement of Archers Post tries to scare away a massive swarm of locust ravaging an area next to Archers Post, Samburu County, Kenya on April 24, 2020.

“De genomineerde beelden, verhalen en producties die we vandaag voorstellen, bieden verschillende perspectieven op een van de belangrijkste jaren in de recente geschiedenis, die werd gekenmerkt door de impact van de COVID-19-pandemie en de sociale rechtenbewegingen over de hele wereld. Onder de genomineerden zijn opmerkelijke verhalen van hoop, veerkracht en sociale verandering. Ik wil de onafhankelijke jury bedanken voor hun toewijding en inzet bij het selecteren van de verhalen die er in 2020 toe doen”, aldus Joumana El Zein Khoury, uitvoerend directeur van de World Press Photo Foundation.

De winnaars worden op 15 april bekendgemaakt. De winnaars worden publiekelijk bekendgemaakt tijdens de online prijsuitreiking als onderdeel van het World Press Photo Festival 2021 op 15 april 2021.

De zes genomineerden voor World Press Photo van het Jaar zijn:

Lincoln Emancipatie Gedenkteken Debat

Evelyn Hockstein, Verenigde Staten

Verlaten van huis in Nagorno-Karabach

Valery Melnikov, Rusland, Spoetnik

De eerste omhelzing

Mads Nissen, Denemarken, Politiken/Panos Pictures

De Overgang: Ignat

Oleg Ponomarev, Rusland

De strijd tegen de sprinkhaneninvasie in Oost-Afrika

Luis Tato, Spanje, voor The Washington Post

Gewonde man na havenexplosie in Beiroet

Lorenzo Tugnoli, Italië, Contrasto voor The Washington Post

De drie genomineerden voor World Press Photo Story van het Jaar zijn:

Zij die blijven, worden kampioen

Chris Donovan, Canada

Habibi

Antonio Faccilongo, Italië, Getty Reportage

Verloren paradijs

Valery Melnikov, Rusland, Sputnik

De jury selecteerde ook genomineerden in acht categorieën: Hedendaagse kwesties, Algemeen nieuws, Milieu, Langetermijnprojecten, Natuur, Spot News, Sport en Portretten.

In een ongekend jaar, gekenmerkt door de COVID-19-pandemie en protesten voor sociale rechtvaardigheid overal ter wereld, delen de genomineerden een verscheidenheid aan interpretaties en perspectieven voor deze en andere dringende kwesties, zoals de klimaatcrisis, de rechten van transgenders en territoriale conflicten.

2021 inzendingen voor de fotowedstrijd

De World Press Photo Contest is een erkenning van de beste visuele journalistiek van het afgelopen jaar en bekroont beelden en verhalen in acht categorieën. Dit jaar hebben 4.315 fotografen uit 130 landen 74.470 beelden ingezonden. Dit is een stijging ten opzichte van 2020, toen 4.282 fotografen uit 125 landen 73.996 beelden inzonden.

Rodrigo Orrantia, curator en jurylid van de fotowedstrijd 2021, zei over de inzendingen van dit jaar: “Ik denk dat wat het meest opviel de verscheidenheid aan benaderingen van visuele storytelling was. Fotografen in het algemeen, maar in het bijzonder fotojournalisten en persfotografen, ontdekken nieuwe manieren om verhalen visueel te vertellen. Sommige inzendingen vielen op omdat hun visuele taal echt verfijnd was, wat een zeer opwindende verandering is ten opzichte van de klassieke persfotografietraditie.”