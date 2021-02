Stichting de Zilveren Camera maakt in deze nieuwsbrief de drie genomineerden voor de Prijs voor Storytelling én de Paul Peters Fotoprijs bekend: de drie beste, door de jury geselecteerde inzendingen, op alfabetische volgorde. De winnaars worden, net als die van de Canon Zilveren Camera, op 4 februari a.s. bekendgemaakt.

De Prijs voor Storytelling

“De discussie ging niet over de vorm of de definitie van de categorie, maar juist over de inhoud”, vertelt deeljuryvoorzitter Sara Kolster. “We zien volwassen producties, waarbij de balans tussen vorm en inhoud goed is. Er wordt veel meer geëxperimenteerd met verschillende vormen en dat is een lust voor het oog (en oor). We zien hoogwaardige onderzoeksjournalistieke projecten in krachtige vertelvormen, waarbij de gekozen mediavorm als extra inhoudelijke versterking wordt ingezet; geen opsmuk.”

Nominaties Prijs voor Storytelling 2020

• A mal tiempo, buena cara / In bad weather, a good face

– Bebe Blanco Agterberg

• The Untangled Tales – Michelle Piergoelam

• Big Village – Beri Shalmashi en Lyangelo Vasquez

De Paul Peters Fotoprijs

Uit 400 ingezonden series koos de jury op basis van vier criteria – sociaal engagement, maatschappelijke relevantie, fotografische kwaliteit en seriematigheid, eigenheid en visie – de drie genomineerden. "De Paul Peters Fotoprijs is een relatief jonge prijs, maar de urgentie ervan kan niet genoeg onderstreept worden", zegt deeljuryvoorzitter Nicole Segers. "Onderwerpen uit de haarvaten van de samenleving die onze aandacht verdienen vanwege hun grote maatschappelijke relevantie, vinden maar weinig podium. De prijs beloont het sociaal geëngageerde, binnenlandse beeldverhaal dat focust op, en aandacht vraagt voor, maatschappelijke vraagstukken en onrecht in de breedste zin van het woord. Onderwerpen waarin sociale problemen en fenomenen in beeld worden gebracht."

Nominaties Paul Peters Fotoprijs 2020 • Meeting an Angel – Selma van der Bijl • De Brouwketel – Mariet Dingemans • The Life of Fathers – Marwan Magroun

De Zilveren Camera uitreiking

Benieuwd geworden naar de winnaars van de Prijs voor Storytelling en de Paul Peters Fotoprijs? Registreer je dan nu voor de onlineZilveren Camera 2020 uitreiking op donderdag 4 februari aanstaande, via onderstaande button. Graag tot dan!