Tijdens de Donkere Kamer Parijs is bekend gemaakt dat de volgende negen fotografen zijn genomineerd voor de Somfy Photography Award 2020 (SPA) met het thema ‘Gimme Shelter’: Roderik Henderson (NL), Géraldine Jeanjean (NL), Stephan Keppel (NL), Matthieu Litt (B), Antoinette Nausikaã (NL), Martine Stig (NL), Dustin Thierry (NL), Maarten Tromp (NL), Jordi Ruiz Cicera (UK/Mex).

Deze kandidaten krijgen de komende maanden de gelegenheid in aanmerking te komen voor de hoofdprijs of de tweede prijs van SPA 2020 door nieuw werk te maken binnen het thema ‘Gimme Shelter’. In oktober volgend jaar wordt dit nieuwe werk geëxposeerd en worden de winnaars bekend gemaakt.



Somfy Photography Award SPA

SPA is een tweejaarlijkse internationale fotografieprijs die professionele fotografen de gelegenheid biedt om nieuw werk te maken. Aan de hand hiervan wordt door een internationale vakjury een eerste en tweede winnaar gekozen. De prijzen bestaan respectievelijk uit vijftienduizend en vijfduizend euro. Voor het maken van nieuw werk is een budget van tweeduizend euro per fotograaf beschikbaar.

Met de Somfy Photography Award wil de internationaal opererende onderneming Somfy op een inspirerende en creatieve manier haar bijdrage aan het comfort en welbevinden van mensen tot uitdrukking brengen. Het Nederlands Fotomuseum is sinds dit jaar partner van de Somfy Photography Award en wil met dit partnership een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van fotografie in Nederland.

De selectie

De selectiecommissie bestaat uit Frits Gierstberg (curator Nederlands Fotomuseum), Huub Koene (grondlegger van de SPA) en Joachim Naudts (curator FoMu, Antwerpen). De commissie:

“Wij zijn enthousiast over het hoge niveau van de vele inzendingen en de grote variatie aan ideeën en voorstellen binnen het thema. Op basis van de kwaliteit van het werk en het projectvoorstel, de relatie met het thema en het CV van de fotograaf zijn wij tot deze negen genomineerden gekomen. Wij zijn ervan overtuigd dat SPA deze professionele fotografen de kans biedt aan een nieuw project te wijden en zo weer een stap te zetten in hun carrière.”

Bekendmaking van de winnaars

Op 2 oktober 2020 maakt een internationale vakjury bestaande uit Frits Gierstberg (voorzitter), Dana Lixenberg (fotograaf), Thomas Seelig (curator/hoofd fotocollectie Museum Folkwang in Essen, Duitsland) de eerste en tweede winnaar bekend. Deze bekendmaking vindt plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, waar het werk van alle genomineerden te zien zal zijn in de tentoonstelling ‘Somfy Photography Award 2020: Gimme Shelter’.

Over het thema ‘Gimme Shelter’

Het thema van de Somfy Photography Award 2020 is ‘Gimme Shelter’: ‘Shelter’ is een overkoepelende, allesomvattende basisbehoefte voor mens en dier: bescherming, beschutting, veiligheid en troost. ‘Shelter’ manifesteert zich niet alleen in fabrieken, kantoren, scholen, woningen en ziekenhuizen, maar ook in de kartonnen doos van de dakloze, de omarming van geliefden, de moeder die haar kind koestert. Comfort, welbevinden en duurzaamheid zijn de drie belangrijkste kwaliteiten die Somfy in gebouwen realiseert. Zij geven uitdrukking aan de belangrijkste basisbehoeften binnen de piramide van Maslow en maken deel uit van ‘The Art of Somfy’.

Het partnership tussen Somfy Nederland en Nederlands Fotomuseum

Somfy Nederland is vanaf 2019 corporate partner van het Nederlands Fotomuseum. In dit partnership staat de Somfy Photograpy Award centraal. Zowel het Nederlands Fotomuseum als Somfy Nederland houden zich bezig met de werking en effecten van licht. Dit illustreert op sprekende wijze hun verbinding op symbolisch vlak. Het Nederlands Fotomuseum en Somfy staan voor de fotografie. We kunnen niet zonder fotografen, die de wereld voor ons vangen met licht, even de tijd stilzetten en onze aandacht trekken.

“Somfy is bezig met innovatieve, technische producten die alles rond zon- en lichtmanagement regelen en draagt daarmee bij aan comfort en welbevinden van mensen in gebouwen zonder dat de meesten zich daarvan bewust zijn. Toch staat bij de ontwikkeling, productie en toepassing van onze techniek de mens centraal. Dat willen wij met bijzondere fotografische beelden naar buiten brengen, en naar de gebruikers van onze techniek op een inspirerende manier verduidelijken. Met het in het leven roepen van de Somfy Photography Award creëren we een internationaal fotografiepodium en door de samenwerking met het Nederlands Fotomuseum kunnen we een optimaal resultaat realiseren”

Sven van Witzenburg (algemeen directeur Somfy Nederland BV).

De genomineerden

Roderik Henderson portretteert een alleenstaande man in een afgelegen en geïmproviseerd huis, net buiten de woestijnstad Copiapo in Noord Chili. Henderson fotografeert in 3D en speelt een spel met het documentaire karakter van zijn medium. Géraldine Jeanjean richt zich op de fysieke en symbolische functie van glas waar het gaat om de scheiding tussen binnen en buiten, veilig en onveilig.

Stephan Keppel focust op een fotografisch en printtechnisch onderzoek naar schuilplaatsen en de sporen daarvan in Amsterdam zoals die tijdens de Koude Oorlog zijn ingericht.

Matthieu Litt verkent het terrein ‘Ry-Ponet’ bij een kleine rivier in het grootstedelijk gebied van de Belgische stad Luik. Deze groene long is een symbool van verzet en een schuilplaats voor mens en dier.

Antoinette Nausikaã kiest de rivier Seine bij Parijs als werkruimte om daar op een visuele manier het gevoel op te roepen van onderdak en verbinding met de natuur die de Seine oorspronkelijk aan de stad bood.

Martine Stig stelt ‘onzichtbaarheid als een mensenrecht’ centraal. Hoe zien computers ons, lezen ze ons? Zijn ze bevooroordeeld? Kunnen we de machine voor de gek houden?

Dustin Thierry fotografeert een verscheidenheid aan personen in Nederland en op Curaçao fotograferen, onder wie zowel ‘millennials’ als de volgende, ‘Generation Z’. Hij onderzoekt daarmee de tweedeling tussen jonge mensen die door de scheuren van de samenleving vallen en degenen die succes hebben

Maarten Tromp creëert gestileerde zwart-wit portretten van primaten in opvangcentra in Nederland en Indonesië, met nadruk op de uitdrukking en houding van de dieren. De serie is een onderzoek naar het fotografisch portret.

Jordi Ruiz Cicera fotografeert op verschillende locaties in Zuid-Amerika de gevolgen van de globalisering voor lokale boerengemeenschappen. Hij laat zien hoe de economische en financiële krachten de voedselproductie in de wereld beheersen op lokaal niveau soms vernietigende effecten hebben.

Over Somfy

Somfy maakt al meer dan 50 jaar slimme oplossingen voor het beheer van woningen en gebouwen en daarmee het dagelijkse leven van miljoenen gebruikers in de hele wereld gemakkelijker en aangenamer. Deze innovaties zijn gericht op het automatiseren en onderling verbinden van rolluiken, zonweringen, raamdecoratie en gordijnen, poorten en garagedeuren, verwarming, verlichting, camera’s en alarmsystemen. Elke dag werkt Somfy aan de ontwikkeling van betrouwbare en milieuvriendelijke oplossingen zodat iedereen comfortabeler, veiliger en duurzamer kan leven vandaag en morgen.

Over het Nederlands Fotomuseum

Wij waken over het Nederlands fotografisch erfgoed van nu en de toekomst en maken dit toegankelijk voor het publiek. Hierbij plaatsen we de fotografie altijd in een actuele context. Wij verzamelen en tonen fotografie die reflecteert op de wereld. Zo verrijken wij het leven van mensen met visuele verhalen die er toe doen.