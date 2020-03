De jury heeft 17 professionals genomineerd voor de SO 2020 Award en 3 studenten voor de SO 2020 Student Award. De missie van de jury was om uit alle inzendingen 20 fotografen te selecteren die tezamen een mooi beeld geven van de tijdgeest.

Dit zijn de namen:

Anne Claire de Breij, Robin Alysha Clemens, Ernst Coppejans, Renata Dutrée, Simone Gablan, Eddo Hartmann, Joep Hijwegen, Yael Laroes, Tjitske van Leeuwen & Frank Visser, Imke Ligthart, Harmen Meinsma, Jurre Rompa, Thomas van Schaik, Jitske Schols, Asha Swillens, Mare Veen, Daphne van de Velde, Sabine van Wechem, Bastiaan Woudt en Aisha Zeijpveld. Kijk hier voor het overzicht van het werk van de genomineerden.

SO Award, Selection Of Dutch Photography, is de fotografiewedstrijd die gaat over de creatieve identiteit van de professionele fotograaf. DuPho, organisator van de wedstrijd, wil fotografen zichtbaarder maken. Het platform maakt het eenvoudiger en efficiënter hun werk te promoten bij een brede selectie van professionals uit het veld en daardoor zijn of haar kans te vergroten om opdrachten binnen te halen.

AWARD NIGHT EN NETWERKDINER

De winnaar van de SO 2020 Award wordt bekend gemaakt op donderdag 23 april in het Compagnietheater tijdens de Award avond. De winnaar krijgt een professioneel EIZO scherm cadeau en een geld bedrag van 4000 euro. De SO 2020 Student Award winnaar gaat met 1000 euro naar huis.

Om alle geselecteerde fotografen zo goed mogelijk te ondersteunen en hun netwerk te vergroten binnen de industrie zal, voorafgaande aan de awardshow, een netwerkdiner georganiseerd worden. De genomineerde fotografen zijn de hoofdgasten en wisselen elke gang van plek, om de kans te creëren met zoveel mogelijk mensen in contact te komen.

Voor meer informatie over de SO Award en de genomineerden kunt u contact opnemen met Marieke I so@dupho.nl I 020 7884488