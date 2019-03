Ter ere van het 40-jarig bestaan van Galerie Pennings wordt voor de vijfde keer de Harry Penningsprijs uitgereikt aan een talentvolle fotograaf of kunstenaar die fotografie, video of new media art als medium gebruiken.

De genomineerden voor de Harry Penningsprijs 2019 zijn: Bastiaan van Aarle, Marwan Bassiouni, Eline Benjaminsen, Zaza Bertrand, Stephany Caparn, Iris Hartman, Esther Hovers, Eva Roefsen Dylan van Vliet.

Op verzoek van Galerie Pennings hebben tien experts uit de wereld van de (kunst)fotografie, verspreid wonend over Nederland en België, ieder drie fotografen voorgedragen voor hun autonome werk. Uit deze eerste selectie heeft een deskundige jury negen genomineerden geselecteerd voor de groepsexpositie die 29 maart van start gaat.

De jury – bestaande uit Hendrik Driessen, directeur van Museum De Pont, Ton Hendriks, hoofdredacteur van Pf, en Maartje van den Heuvel, conservator fotografie Universiteitsbibliotheek Leiden – zal zondag 14 april een winnaar aanwijzen. De winnaar ontvangt een geldprijs. Bezoekers kunnen hun stem uitbrengen ten behoeve van de Publieksprijs.

In 2006 nam Petra Cardinaal de galerie over van Harry Pennings en besloot zij een prijs in het leven te roepen verbonden aan zijn naam, enerzijds als eerbetoon aan de oprichter van een de eerste fotogaleries van Nederland, anderzijds om startende fotografen een kans te geven zich te onderscheiden en te presenteren. Harry Pennings had een fijne neus voor jong talent en dat maakte hem tot een unieke galeriehouder. Temeer omdat hij nooit uit winstbejag zijn galerie runde. Passie voor fotografie – en voor de makers – was zijn drijfveer en ook die van Petra Cardinaal. En dat is ook de drijfveer voor het instellen van deze prijs.

In 2007 werd de Harry Penningsprijs uitgereikt aan Renée van Trier, in 2009 aan Wytske van Keulen, in 2011 aan Awoiska van der Molen en in 2015 aan Maroesjka Lavigne.

Zondag 14 april wordt tevens het 40-jarig bestaan van Galerie Pennings gevierd en de officiële transitie van galerie naar Pennings Foundation. Ter ere van het jubileum wordt een selectie uit de privécollectie van Harry en Françoise Pennings tentoongesteld.

Vanaf 14 april verschijnt wekelijks een blog op facebook over ’40 jaar Pennings’.

De expositie Harry Penningsprijs is te zien van 29 maart t/m 27 april 2019.

Prijsuitreiking: zondag 14 april 2019 15.00 uur

Pennings Foundation, Geldropseweg 63 te Eindhoven.

Open: wo t/m za van 12.00 tot 17.00 uur.

Galerie Pennings / Pennings Foundation

Galerie Pennings hield in 1979 haar eerste expositie. Daarmee is zij de oudste, in fotografie gespecialiseerde galerie van Nederland. Er wordt fotografie getoond met de nadruk op autonoom werk.

In 2018 werdonder de naam Pennings Foundation een start gemaakt met een uitbreiding van activiteiten om uit te groeien tot een platform voor fotografie, videokunst en new media art.

Galerie Pennings / Pennings Foundation is gevestigd in het centrum van Eindhoven, op vijf minuten lopen van het Van Abbemuseum. www.penningsfoundation.com

