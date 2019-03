next

Jan Theun van Rees overzag zijn archief, vol met foto’s van lege ruimtes en vroeg zich af: ‘Wat zou er gebeuren als die lege ruimtes aan ruimtelijk werkende kunstenaars ter beschikking zou worden gesteld?’. De kunstenaars zouden volledige vrijheid hebben om een kunstwerk of installatie voor die ruimte te maken; alleen is de ruimte een foto en dus zo plat als een dubbeltje.

Veel kunstenaars reageerden enthousiast en gedurende vijf jaar heeft Van Rees op de ateliers van veertien kunstenaars zeer grote prints van lege ruimtes opgehangen, die de kunstenaars zelf hadden uitgekozen. Centrale vraag bij he werkproces was: wat is eigenlijk het atelier, waar vindt het artistieke proces plaats, dus waar moet de foto worden opgehangen.

Was het kunstwerk voltooid, dan fotografeerde Van Rees het geheel, op zoek naar de samenhang tussen gegeven ruimte, atelier en de toepassing. In elke foto staat de ruimtelijke opvatting van de kunstenaar centraal. De foto’s zijn net zo verschillend als die opvattingen.

Elke foto is afgedrukt op een groot formaat, alsof de toeschouwer de oorspronkelijke installatie werkelijk kan bezoeken. Samen vormen de veertien panelen een constructie als een imaginair gebouw waar men doorheen kan dwalen.

deelnemende kunstenaars Gegeven Ruimte:

Maze de Boer – Ronald de Ceuster – Marieke van Diemen – Suzan Drummen – Lonneke de Groot – Annabel Howland – Eiko Ishizawa – Guda Koster – Charlott Markus – Sanja Medic – André Pielage – Aam Solleveld – Wim Vonk – Emiel Zeno

concept – curator – fotografie: Jan Theun van Rees

curator contextprogramma Nog meer Ruimte: Iris Dik

deelnemende kunstenaars Nog meer Ruimte:

Marianne van Aperen – Selin Cusçu – Ton Meijer – Jan Theun van Rees – Marlies Rijneveld – Salomé Roodenburg – Danielle van Vree.

Nog meer Ruimteis het contextprogramma dat curator Iris Dik heeft ontwikkeld, waarbij vanuit verschillende invalshoeken op de thematiek van de expositie wordt gereageerd.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door: AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst) – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost – Stichting Kunstwerk Loods 6 en donateurs

een interdisciplinair fotoproject van één fotograaf en veertien kunstenaars

locatie: Bagagehal / Loods 6 (hoofdingang) – KNSM laan 289 – Amsterdam

datum: 22 maart tot en met 31 maart 2019

opening: donderdag 21 maart vanaf 19.00 uur

open: do – vr – za – zo: 12.00 – 18.00 uur