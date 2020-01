Vandaag introduceert FUJIFILM de X-T200 een systeemcamera met diverse professionele functies die door alle content makers en ongeacht hun kennisniveau van jong tot oud eenvoudig te bedienen is.

Zo is de FUJIFILM X-T200 bijvoorbeeld niet alleen licht van gewicht, maar beschikt hij ook over een geheel nieuw ontworpen elektronische zoeker en is hij uiteraard voorzien van een zeer snel gezicht- en oogdetectie autofocus systeem. Bovendien kunnen er maar liefst 8 foto's per seconden mee worden gemaakt in een resolutie van 24,2 Megapixels. Ook kan er in 4K UHD-beeldkwaliteit mee worden gefilmd.

Met recht mogen we zeggen dat we met deze specificaties professionele functies in de handen leggen van iedereen die zich graag creatief wil uiten. Het gebruiksgemak wordt nog eens vereenvoudigt doordat de X-T200 beschikt over een groot en helder aanraakgevoelig LCD-scherm. Door zijn touchscreen bediening en door de overzichtelijke interface werkt deze systeemcamera nét zo intuïtief als een smartphone.

Met behulp van de FUJIFILM X-T200 kunnen video’s worden opgenomen met een resolutie en beeldsnelheid van 4K30P. Er kunnen ook high speed opnames worden gemaakt die worden opgenomen met een HD-resolutie van 120 beelden per seconde voor extra creatieve toepassingen. Dankzij het toepassen van een nieuwe elektronische beeldstabilisatiemogelijkheid worden beelden automatisch gestabiliseerd opgenomen voor een rustigere beeldweergave. Dit levert mooiere beelden op met een hogere beeldkwaliteit dan wat mogelijk is met een smartphone.

De FUJIFILM X-T200 is dé ideale camera voor iedereen die graag bezig is met het creëren van content voor multimediale toepassingen én die tegelijkertijd veel belang hecht aan een hoge beeldkwaliteit. Gemak dient de mens én dat is precies wat de FUJIFILM X-T200 te bieden heeft. Foto’s en video’s maken zonder hoofdzorgen!

Ongelooflijke beeldkwaliteit ongeacht de omstandigheden

De FUJIFILM X-T200 combineert innovatie, ontwerp en technologie om het beeld-makers van alle niveaus nóg eenvoudiger te maken om hun content te kunnen creëren. Dat stelt hen in staat om zich te richten op hun creativiteit en zonder dat zij zich hoeven te bekommeren over de achterliggende techniek.

De X-T200 weegt slechts 370 gram, dat is maar liefst 80 gram minder dan wat zijn voorganger woog. Bovendien is de X-T200 uitgerust met een nieuw uitklapbaar scherm, dat nieuwe creatieve mogelijkheden te bieden heeft. Daarnaast is deze camera uitgerust met een snelle 24.2 Megapixel APS-C CMOS sensor die gebruik maakt van koperbedrading en waardoor deze camera op vele gebieden beter kan presteren. De gebruikersinterface is zo ontworpen dat de camera zeer intuïtief te bedienen is en waardoor het veel lijkt of er wordt gewerkt met met een smartphone.

Doordat de X-T200 beschikt over een processor die 3.5x sneller is dan de X-T100 hebben de ontwerpers van deze camera het effect van rolling-shutter nog verder kunnen reduceren. Bovendien is ook de autofocus aanzienlijk verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Dat komt onder andere doordat het aantal beschikbare fase-detectie autofocuspixels aanzienlijk is uitgebreid en die bovendien nu beter verspreid zitten over het gehele sensoroppervlak.

Slechts één vinger is voldoende voor de perfecte opname

De FUJIFILM X-T200 is uitgerust met een zogenoemd 3.5 inch ‘vari-angle’ LCD- scherm met een beeldverhouding van 16:9. Dit scherm kan worden geopend en gesloten tussen 0 en 180 graden en kan worden gedraaid van -90 graden tot +180 graden. Het scherm reageert snel op aanraking en de camera is daardoor zeer eenvoudig en daarmee intuïtief te bedienen.

Zo kunnen veel functies, waaronder het kiezen van bijvoorbeeld een bepaalde filmsimulatie, de beeldverhouding of het aanpassen van de helderheid, of de hoeveelheid achtergrondonscherpte van de te maken opname snel worden aangepast en gekozen.

Eenvoudig scherpstellen op het gezicht en/of het moment

Doordat de camera gebruik maakt van ‘on-sensor’ fase detectie autofocus pixels en doordat er een vernieuwd AF algoritme in de camera wordt toegepast kan de camera uitermate snel scherpstellen op tal van verschillende onderwerpen en onder de meest uiteenlopende belichtingssituaties. Ook de automatische gezicht- en oogdetectie is verder verbeterd en omvat nu ook de mogelijkheid om te kiezen tussen individuen of om een groepsfoto te maken. Gezicht- en oogdetectie werkt ook als het LCD-scherm is uitgeklapt. Bijvoorbeeld tijdens het maken van een selfie. Dat maakt de bediening van deze camera nu nóg eenvoudiger.

De X-T200 is ook uitgerust met enkele nieuwe automatische functies zoals het kunnen herkennen van het hoofdonderwerp. Wanneer deze functie wordt gebruikt kan de camera automatisch scherpstellen en kan deze een onderwerp blijven volgen zolang deze binnen het beeldkader blijft. Wanneer deze functie wordt gecombineerd met de mogelijkheid om tot 8 beelden per seconde opnames te maken, hoeven belangrijke momenten nooit meer te worden gemist en kunnen zij eenvoudig worden vereeuwigd.