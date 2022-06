FUJIFILM presenteert nieuwe X-H2S systeemcamera

terug

FUJIFILM presenteert vandaag de nieuwe X-H2S systeemcamera, de FUJINON XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR, de FUJINON XF18-120mmF4 LM PZ WR en een vernieuwde X Serie roadmap.

FUJIFILM X-H2S

De FUJIFILM X-H2S, een systeemcamera met APS-C sensor, legt de lat flink hoger en heeft alles te bieden heeft wat men van een professioneel model mag verwachten. Zowel op het gebied van fotografie als video worden er, dankzij de volledig nieuwe backside illuminated (BSI) en stacked “X-Trans CMOS 5 HS” beeldsensor, hoge prestaties geleverd. Datzelfde gaat ook op voor de volledig nieuw ontwikkelde “X-Processor 5” beeldverwerkingsprocessor, die de krachtbron vormt van deze nieuwe systeemcamera van FUJIFILM. De 26,16 Megapixel CMOS beeldsensor kan maar liefst 4x sneller worden uitgelezen ten opzichte van het vorige model. Ook is de nieuwe “X-Processor 5” beeldverwerkingsprocessor flink sneller geworden en in snelheid verdubbeld.

Dankzij nieuwe toegepaste technologieën kan de FUJIFILM X-H2S hoge prestaties leveren op het gebied van automatisch scherpstellen. De autofocus prestaties van deze nieuwe systeemcamera stelt de X-H2S in staat om foto’s te maken met een snelheid van maar liefst 40 beelden per seconde, zonder “blackout” van het zoekerbeeld.

Er is ook gedacht aan degenen die de X-H2S willen gaan gebruiken voor video- en filmproducties. Zo kan de camera nu filmen met een resolutie en snelheid van 6.2K/30P en slow motion-opnames maken met een resolutie en snelheid van 4K/120P. Dankzij de nieuwe stacked “X-Trans CMOS 5 HS”*2 BSI sensor en de nieuwe “X-Processor 5” beeldverwerkingsprocessor is ook het rolling-shutter effect tot een minimum beperkt. Bovendien kan de camera intern alle modi filmopnames maken met een kleurdiepte van 4:2:2 10-bit en is er ondersteuning voor Apple ProRes 422.

Verdere verbeteringen aan de X-H2S bestaan uit een verbetering van het vijf-assige interne beeldstabilisatie systeem (IBIS), verbeteringen aan de bedieningsinterface en is de camera voorzien van een nieuwe CFexpress Type B geheugenkaartsleuf. De X-H2S zal zijn weg goed vinden bij actie- en sportfotografen, reportage- en natuurfotografen, vogelaars, videografen en producenten van diverse multimediaproducties. De camera is naar verwachting medio juli 2022 leverbaar.

FUJINON XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

De FUJINON XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR is geschikt voor de X Serie systeemcamera’s van FUJIFILM en beschikt over een zoomrange van 150-600mm; overeenkomstig met een beeldhoek van 229mm tot 914mm in vergelijk met een 35mm filmformaat camera. Dit nieuwe objectief kan zelfs worden gekoppeld met een teleconverter. Wanneer dit objectief wordt gebruikt in combinatie met de XF2X TC WR wordt het zoombereik van dit objectief verlengd tot maar liefst 1200mm. Dit stelt de gebruiker in staat om ieder verafgelegen onderwerp toch groots in beeld te brengen. Ook als deze onderwerpen bewegen kunnen zij met eenvoud worden gevolgd dankzij het feit dat dit objectief razendsnel kan scherpstellen, ook wanneer er volledig is ingezoomd op het te fotograferen onderwerp.

De XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR is licht van gewicht. Om dit te bereiken is er gekozen voor een intern zoom mechanisme. Het objectief wordt daardoor niet fysiek langer wanneer er op een onderwerp wordt ingezoomd. Bovendien wordt de gewichtsverdeling daardoor nauwelijks verplaatst. Dit heeft als voordeel dat het objectief onder alle omstandigheden prettig in de hand ligt. Zelfs bij langdurige expedities en waarbij er ’jacht’ wordt gemaakt om mens en dier op het ‘juiste’ moment vast te leggen in beeld. In totaliteit weegt dit objectief 1605 gram.

Dit objectief is gemaakt om te worden gebruikt binnen de XF line-up van objectieven en is daarmee geschikt voor iedere camera uit de FUJIFILM X Serie. De XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR zal naar verwachting in juli 2022 beschikbaar zijn voor verkoop.

FUJINON XF18-120mmF4 LM PZ WR

De FUJINON XF18-120mmF4 LM PZ WR is een nieuw powerzoom objectief binnen de XF-lijn van objectieven voor de FUJIFILM X Serie. Het objectief heeft een diafragma van F4.0 over de gehele zoomrange van 18 tot 120 millimeter. Met een zoomratio van maar liefst 6.7x is dit een zeer handig objectief dat is opgewassen tegen een groot aantal fotografische situaties, met betrekking tot zowel fotografie als video.

Dit objectief is veelzijdig inzetbaar. Dankzij het groot aantal brandpuntsafstanden kan het ingezet worden voor het fotograferen van weidse landschappen (groothoek) tot intieme portretten (tele). Bovendien is dit objectief uitermate geschikt voor het maken van hoogwaardige video-opnames. De FUJINON XF18-120mmF4 LM PZ WR is dankzij de vergrotingsfactor van 0.2x ook in staat om onderwerpen van dichtbij scherp weer te geven. Zo kunnen er eenvoudig close-up opnames mee gemaakt worden. Wanneer het objectief volledig open, op een diafragma van F4.0, wordt gebruikt in de tele-stand kunnen er bovendien portretten mee worden gemaakt waarbij de achtergrond mooi romig en zacht oogt.

Als toevoeging op de traditionele zoom- en scherpstelring heeft dit objectief nog een bijzonder kenmerk. Het beschikt namelijk over specifieke video-opties, zoals een variabele zoom/focus control ring en een ‘zoom’-knop waarmee de camera automatisch kan in- of uitzoomen. Deze specifieke videomogelijkheden zijn alleen mogelijk dankzij de expertise van FUJINON. De XF18-120mmF4 LM PZ WR is naar verwachting medio september leverbaar.

Roadmap voor X Mount-objectieven

FUJIFILM plaatst drie nieuwe objectieven op de vernieuwde roadmap voor digitale systeemcamera’s uit de X Serie en brengt daarmee het totaal aantal beschikbare objectieven op maar liefst 42. De mogelijkheden voor gebruikers van dit systeem worden daarmee nog verder vergroot. De FUJIFILM X Serie systeemcamera’s met APS-C sensor zijn licht van gewicht en worden geprezen vanwege hun in-house ontwikkelde kleurreproductie-technologie en beeldkwaliteit

In deze vernieuwde roadmap treffen we drie nieuwe objectieven aan: een mid-telefoto prime objectief met groot diafragma, een standaard macro objectief en een ultra-groothoek prime-objectief.