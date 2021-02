De FUJIFILM GFX100S weegt slechts 900 gram, is 15cm breed, 10,4cm hoog en 8,7cm diep. Hierdoor is de camera zo compact dat deze eenvoudig overal mee naartoe genomen kan worden. De FUJIFILM GFX100S is in grote en gewicht vergelijkbaar met veel full frame camera’s, maar beschikt over een sensor met maar liefst 102 megapixels die bijna tweemaal zo groot is als een full frame sensor.









De FUJIFILM GFX100S beschikt verder over een vernieuwde sluiter en maakt gebruik van een kleinere maar zeer efficiënte lithium-Ion batterij die we kennen van de FUJIFILM X-T4. Dit alles resulteert in een camera die maar liefst 6 centimeter lager en 500 gram lichter is dan de FUJIFILM GFX100, maar de FUJIFILM GFX100S zorgt voor eenzelfde beeldkwaliteit op het gebied van fotografie en video.









De GFX100S is aanzienlijk kleiner en ligt ergonomisch gezien zeer prettig in de hand, waardoor deze geschikt is om er langdurig mee te werken.





De camera kan worden gebruikt tot een temperatuur van maar liefst -10

o

C en is weer- en stofbestendig. De behuizing, gemaakt van een aluminium legering, zit 1mm dichter rond de G-vatting, waardoor de camera ook geschikt is om te gebruiken met grotere en zwaardere G Mount objectieven.