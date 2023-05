FUJIFILM presenteert de X-S20

terug

FUJIFILM presenteert vandaag de nieuwste X-S20 systeemcamera en de FUJINON XF8mmF3.5 R WR. Daarnaast lanceert het zijn volledig nieuwe XApp, de opvolger van de FUJIFILM Camera Remote app.

FUJIFILM X-S20

De FUJIFILM X-S20 is de nieuwste toevoeging aan het bestaande X Serie assortiment. Deze mid-range, all-in-one camera biedt topkwaliteit autofocus en videoprestaties in een compacte en lichte behuizing.

Het autofocussysteem van de X-S20 is toegerust met op AI-gebaseerde onderwerpherkenning en beschikt over de mogelijkheid om 6.2K/30P video op te nemen. Dankzij het gebruik van de NP-W235 is de camera nu in staat om tot maar liefst 800 opnames te maken op één acculading. Dit maakt de camera ideaal voor langdurig gebruik.



De X-S20 is uitgerust met een back-illuminated 26,1MP “X-Trans CMOS 4” sensor en de “X-Processor 5” beeldverwerkingsprocessor. Dit stelt de camera in staat om razendsnel opnames te maken met een sublieme beeldkwaliteit. De camera beschikt verder over de kenmerkende grote greep die we al kennen van zijn voorganger. Deze grip biedt extra stabiliteit bij het vasthouden van de body. De compacte en lichtgewicht behuizing, maakt dat de X-S20 slechts 491g weegt. Dit zorgt voor een comfortabel gebruik van de camera, ook bij langdurige fotosessies. De camera beschikt verder over een beeldstabilisatie (IBIS) over vijf assen die handbewegingen kan stabiliseren tot maar liefst 7,0-stops.

De FUJIFILM X-S20 ondersteunt interne video-opnames tot een resolutie en beeldsnelheid van 6.2K/30P 4:2:2 10-bit video en is voorzien van een 3,5mm microfoon/oortelefoon-aansluiting. Zo kunnen er hoogwaardige video-opnames worden gemaakt met de mogelijkheid tot het aansluiten van externe accessoires. Bovendien maakt de nieuwe Vlog Modus het zeer eenvoudig om een vlog te produceren wanneer de camera wordt gebruikt in combinatie met de statiefgrip, TG-BT1. De FUJIFILM X-S20 zal medio juni verkrijgbaar zijn via de diverse bekende verkoopkanalen.

FUJINON XF8mmF3.5 R WR

De FUJINON XF8mmF3.5 R WR is een ultra groothoek (UWA) prime objectief met een vaste brandpuntsafstand van 8mm (equivalent aan 12mm t.o.v. het 35mm filmformaat). Dit prime objectief beschikt over het breedste zichtveld binnen het assortiment van FUJINON XF-objectieven voor de FUJIFILM X Serie camera’s. Het biedt namelijk een beeldhoek van maar liefst 121 graden diagonaal en 112 graden horizontaal.

Dankzij FUJIFILM’s optische prestaties en uitgebreide kennis op het gebied van optica is het mogelijk om een beeld met rand-tot-rand scherpte te produceren zonder vervorming langs de randen of in de hoeken. Het oplossend vermogen van dit UWA-objectief is ongekend groot en doet dit bovendien in een ongelooflijk hoge detailweergave. Takken, bladeren of een uitgestrekte wildernis, ieder detail wordt uiterst precies vastgelegd. Het compacte ontwerp van dit objectief zorgt ervoor dat het goed draagbaar is.

De XF8mmF3.5 R WR bestaat uit 12 lenselementen die zijn geplaatst in negen groepen, inclusief drie asferische elementen en twee ED-elementen. De brandpuntsafstand van dit UWA-objectief is goed te gebruiken voor het vastleggen van grote hoeveelheden informatie, zoals in landschapsfotografie. De XF8mmF3.5 R WR zal in juni 2023 beschikbaar zijn via de bekende verkoopkanalen.

FUJIFILM XApp

De FUJIFILM XApp is een gloednieuwe tool voor gebruikers van de FUJIFILM X I GFX Serie. Deze nieuwe applicatie voor smartphones en tablets verbetert en vergroot de mogelijkheden ten opzichte van de FUJIFILM Camera Remote app. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt als afstandsbediening om de camera draadloos aan te sturen, waarbij gemaakte opnames automatisch kunnen worden overgezet van de camera naar een telefoon of tablet. Ook is de bediening van XApp aanzienlijk geoptimaliseerd, waardoor de ervaring voor gebruikers flink verbetert.

Tijdens een fotosessie worden fotografen in staat gesteld om via de XApp een live weergave te bekijken van hun camera op een smartphone of tablet. Zo kunnen zij de te fotograferen scène nauwkeurig controleren en kan de camera op afstand worden aangestuurd. Na het nemen van foto’s kan de app worden gebruikt om de gemaakte opnames over te zetten van camera naar smartphone of tablet en kan de informatie over de opnames zelf direct worden bekeken.

XApp stelt gebruikers, zolang de camera verbonden is met een smartphone of tablet, in staat om een FUJIFILM X I GFX Serie systeemcamera op afstand te bedienen terwijl zij beelden in de Live View-modus controleren. Dit is bijzonder nuttig in situaties waarin een afstandsbediening van pas komt, zoals bij het maken van een groepsfoto of studio-opnames. Met de nieuwe “Backup/Restore”-functie kunnen gebruikers camera-instellingen, zoals het opnamemenu en/of het instelmenu, in de app opslaan en deze razendsnel terugzetten naar de camera. Zo kunnen bijvoorbeeld ook favoriete camera-instellingen voor verschillende soorten onderwerpen of opname-situaties in de app worden beheerd. Andere nieuwe functies van de XApp zijn een “Timeline” (tijdlijn), die opname-informatie verzamelt en weergeeft, zoals de gebruikte camera, het gebruikte objectief, het aantal genomen afbeeldingen, de opnamelocatie en meer. Daarnaast is er de zogenoemde ” Activity” (activiteiten)-functie, die automatisch opname-informatie op cumulatieve basis verzamelt en weergeeft. Deze functies stelt de fotograaf in staat om meer informatie te verkrijgen over het gebruik van zijn apparatuur tijdens het bekijken van de opnames.

Bovendien ontvangt de app nu meldingen over eventuele nieuwe firmware-updates die beschikbaar komen voor het gekoppelde cameramodel. Door de instructies in de app te volgen, kunnen gebruikers zeer eenvoudig de firmware van de camera up-to-date houden. De app is vanaf 25 mei 2023 kosteloos te downloaden.