FUJIFILM introduceert haar nieuwste camera uit de FUJIFILM X-Serie: de FUJIFILM X-Pro3. Een camera die het pure en klassieke gevoel van analoog fotograferen terugbrengt bij de moderne digitale fotograaf. De FUJIFILM X-Pro3 is een moderne digitale systeemcamera die nét even anders is. De moderne camera is zeer compleet, maar zijn uiterlijk is op het eerste gezicht wel wat anders. Het lcd-scherm dat normaal aan de achterzijde direct is te zien, is bij deze camera in eerste instantie niet direct zichtbaar. Dit maakt dat je digitaal kunt fotograferen met een klassiek analoog gevoel.

De X-Pro camera van FUJIFILM is een systeemcamera die door vele professionele fotografen en foto-enthousiastelingen wordt omarmd en geroemd vanwege zijn wat eigenwijze en unieke ontwerp. Deze camera’s van FUJIFILM kenmerken zich door hun opvallend uiterlijk; de camera lijkt op een klassieke meetzoekercamera doordat deze is uitgerust met een zeer geavanceerde hybride optische en elektronische zoeker. Hierdoor wordt de X-Pro vooral gebruikt voor het maken van reportages, documentaire-, straat- en portretfotografie.

Opvolger X-Pro2

De eerste camera uit de X-Pro serie, de X-Pro1, werd in februari 2012 geïntroduceerd en al snel enthousiast ontvangen vanwege zijn prettige bediening en natuurgetrouwe weergave van kleuren. Met de komst van de FUJIFILM X-Pro2 in maart 2016 werden de grenzen verder verlegd met nog betere beeldkwaliteit en tal van prestatieverbeteringen.

Titanium

De X-Pro3 is gemaakt van titanium waardoor hij zeer licht en prettig in de hand ligt en duurzaam en robuust aanvoelt. De X-Pro3 is verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen: ‘Zwart’, ‘DURA Zilver en ‘DURA Zwart’. De ‘DURA’-versies maken gebruik van een speciale, extra sterke Duratect-coating, die tevens bijdraagt aan een extra luxueus uiterlijk.

De FUJIFILM X-Pro3 maakt gebruik van dezelfde 26,1 Megapixel X-Trans CMOS 4-beeldsensor en X-Processor 4 beeldverwerkingsprocessor als in de FUJIFILM X-T3 en X-T30. Daarmee is de gebruiker van deze camera verzekerd van een uitstekende beeldkwaliteit. De software in de X-Pro3 is nog verder verbeterd. Zo is het AF-algoritme voor fasedetectie-autofocus verder verfijnd en kan de camera nu zelfs scherpstellen bij lichtsituaties tot -6EV. Dit komt overeen met bijna volledige duisternis.

Hybride zoeker

Ook de hybride zoeker is verder verbeterd. Zo is de X-Pro3 nu uitgerust met een 3.69 miljoen dot organisch EL-scherm dat zich kenmerkt door een zeer helder beeld dat kleuren uitstekend weet te reproduceren. Deze zoeker is daardoor een grote hulp tijdens het fotograferen en draagt bij aan de zeer prettige bediening. Ook nieuw is de nieuwe ‘CLASSIC Neg’-filmsimulatie die de kleuren simuleert van een klassieke kleurenfilm, gebruikt voor het maken van foto’s van alledaagse situaties.