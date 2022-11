FUJIFILM introduceert de X-T5

terug

FUJIFILM presenteert vandaag de X-T5 digitale systeemcamera en de FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro, een objectief dat tot zeer dichtbij kan fotograferen. De camera en het objectief zijn naar verwachting vanaf 17 november 2022 beschikbaar bij de fotovakhandel.

FUJIFILM X-T5: Bekend analoog bedieningsconcept, gecombineerd met een moderne 40 Megapixel beeldsensor

De FUJIFILM X-T5 is een digitale systeemcamera die het gemak van een analoge bediening combineert met een ‘back illuminated’ sensor van maar liefst 40.2 Megapixels. Deze X-Trans CMOS 5 HR beeldsensor levert in combinatie met de zeer snelle beeldverwerkingsprocessor X-Processor 5 fantastisch gedetailleerde opnames met kleuren. Dit dankzij de kleurreproductie-technologie die uniek is voor de digitale camera’s van FUJIFILM.

Deze systeemcamera van de vijfde generatie is niet alleen uitgevoerd met een zeer hoge resolutie APS-C sensor, maar beschikt ook over een intern beeldstabilisatie-systeem (IBIS) dat trillingen over vijf verschillende assen tot maar liefst 7 stops kan compenseren. Dit alles verpakt in een behuizing die nóg kleiner en lichter is dan het voorgaande model. Daarnaast beschikt de X-T5 over een betere beeldkwaliteit met hogere resolutie. De standaard gevoeligheid van de sensor start nu vanaf ISO 125. Verder beschikt de camera over een elektronische sluiter waarvan de kortste sluitertijd slechts 1/180.000e seconde is.

Andere nieuwe mogelijkheden waarover de FUJIFILM X-T5 beschikt zijn een autofocussysteem dat dankzij deep learning-technologie verschillende soorten onderwerpen, zoals dieren en vogels, kan herkennen. Ook is de camera uitgevoerd met een op AI gebaseerde automatische witbalans mogelijkheid. Hierdoor kunnen gebruikers van de X-T5 vertrouwen op een camera die hen de hoogst mogelijke beeldkwaliteit levert.

Qua uiterlijk lijkt de camera op de andere camera’s uit de X-T serie. Zo beschikt ook de X-T5 over een gecentraliseerde elektronische zoeker en is hij uitgerust met alle noodzakelijke en bekende bedieningsknoppen voor het instellen van ISO, sluitertijd en belichtingscompensatie. Het touchscreen achter op de camera heeft een resolutie van maar liefst 1.84 miljoen pixels. Verder kan het LCD-scherm in drie verschillende richtingen worden uitgeklapt. Hierdoor is het maken van foto’s vanuit de heup of in verticale stand eenvoudiger en prettiger dan voorheen.

Deze mogelijkheden zitten verpakt in een behuizing die slechts 557 gram weegt. Daarmee is de X-T5 lichter en compacter dan het vorige model. Dankzij zijn lichte gewicht en compacte formaat past hij met eenvoud in vrijwel iedere fototas.

FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro: Een 1:1 macro-objectief voor onderwerpen van veraf tot zeer dichtbij

De FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro is een macro-objectief met een vaste brandpuntsafstand van 30mm (gelijk aan een beeldhoek van 46mm in vergelijking met het 35mm filmformaat). Dit objectief heeft een aanzienlijk kleinere minimale werkafstand nodig dan meer conventionele standaardobjectieven. Zo kunnen er macro-opnames worden gemaakt met een vergrotingsverhouding van 1:1 bij een werkafstand van slechts 1,2 centimeter. Dankzij het grote diafragma van F2.8 is het bovendien een zeer veelzijdig standaardobjectief dat voor veel fotografische onderwerpen gebruikt kan worden.

De XF30mmF2.8 R LM WR Macro bestaat uit 11 lenselementen die zijn geplaatst in negen groepen, waaronder drie asferische elementen en twee ED-elementen. De optische formule creëert een compact ontwerp dat uitermate geschikt is voor macrofotografie. Voor het maken van een 1:1 macro-opname hoeft de afstand van de sensor tot het te fotograferen onderwerp slechts 10 centimeter te zijn. Omdat een camera uit de FUJIFILM X Serie gebruikmaakt van een APS-C sensor betekent dit dat een onderwerp tot 1,5x groter gefotografeerd wordt dan bij een full frame equivalent.

Omdat het objectief gebruikmaakt van een geïntegreerd intern scherpstelsysteem waarbij een lineaire motor de scherpstelgroep aandrijft, is er sprake van een zeer snelle en uiterst nauwkeurige autofocus. Scherpstellen gebeurt stil en soepel. Dit gebeurt zelfs bij het maken van close-up-opnames, waarbij grote bewegingen van de scherpstelelementen nodig zijn. Het objectief is bovendien klein en compact en weegt slechts 195 gram. Dit maakt het objectief veelzijdig en het zorgt ervoor dat het door iedereen kan worden gebruikt voor ieder moment en in zeer uiteenlopende fotografische situaties.

Het compacte ontwerp van dit objectief biedt bovenal het voordeel dat het eenvoudig in iedere fototas past of als standaardobjectief op de camera kan worden gebruikt.