FUJIFILM introduceert de X-H2

Almelo, 8 september 2022 – FUJIFILM presenteert vandaag de nieuwe X-H2 systeemcamera, de vernieuwde FUJINON XF56mmF1.2 R WR voor de X Serie en de FUJINON GF20-35mmF4 R WR voor FUJIFILM’s GFX Serie camera’s. Zowel de camera als de objectieven zijn naar verwachting vanaf eind september 2022 beschikbaar.

FUJIFILM X-H2: de hoogste resolutie in foto en film in de historie van de X Serie

De FUJIFILM X-H2 is een systeemcamera uit de X Serie waarmee video- en fotografen eenvoudig professionele en hoogwaardige content kunnen maken in de allerhoogste resolutie. De camera beschikt over een volledig nieuwe, hoge resolutie X-Trans CMOS 5 HR beeldsensor die een resolutie kent van maar liefst 40.2 Megapixels. Daarnaast is de X-H2 ‘s werelds eerste systeemcamera met APS-C sensor, waarmee 8K30P Apple ProRes video-opnames kunnen worden gemaakt.

Dankzij de volledig nieuw ontwikkelde 40.2MP beeldsensor is de X-H2 in staat om opnames te maken van ongekend hoge beeldkwaliteit. Met nieuwe beeldsensor is het ook mogelijk om de gevoeligheid van de sensor te verlagen van ISO 160 naar een ISO-waarde van 125. Tegelijkertijd heeft de elektronische sluiter in de X-H2 een sluitertijd van maar liefst 1/180.000 seconde. Hierdoor kan er zelfs onder zeer zonnige omstandigheden ‘wijd open’ en zonder ND-filters worden gefotografeerd. Daarnaast beschikt de X-H2 over de mogelijkheid om Pixel Shift Multi-Shot-opnames te maken, waardoor de opnames een resolutie hebben van maar liefst 160 Megapixels.

De ingebouwde vijf-assige beeldstabilisatie (IBIS) in de X-H2 kan beelden stabiliseren tot zeven stops EV. De heldere elektronische zoeker (EVF) kent een hoge resolutie van maar liefst 5.76 miljoen dots. De vergrotingsfactor van de zoeker is 0,8x waardoor de gebruiker, dankzij het toepassen van OLED-technologie, alles goed en helder door de zoeker kan zien.

Net als de X-H2S is ook de X-H2 voorzien van een CFexpress Type B geheugenkaartslot. Gebruikers van deze camera kunnen daardoor genieten van de allerhoogste beeldkwaliteit ooit in een camera uit de X Serie.

FUJINON XF56mmF1.2 R WR: Ongekend mooi bokeh en meer creatieve mogelijkheden

De FUJINON XF56mmF1.2 R WR is een supersnel midden-teleobjectief voor de FUJIFILM X Serie met een vaste brandpuntsafstand van 56mm en een diafragma van F1.2 (overeenkomstig 85mm in vergelijking met het 35mm filmformaat). Dit nieuwe objectief is de opvolger van de XF56mmF1.2 R.



De verbeteringen aan het nieuwe model zijn significant. Zo kent de nieuwe FUJINON XF56mmF1.2 R WR een flink kortere instelafstand, beschikt hij over een groter oplossend vermogen en kan met dit objectief een fantastische zachte achtergrond worden verkregen met een ongekend mooi bokeh dankzij zijn 11 diafragmabladen.

De XF56mmF1.2 R WR is geschikt voor zowel het maken van portretopnames als productopnames dankzij een kortere instelafstand ten opzichte van het vorige model. Uiteraard kan de nieuwe XF56mm ook breder worden ingezet, zoals voor straatfotografie of ieder ander type fotografie waarvoor een midden-teleobjectief wordt gebruikt.

Het objectief heeft een vaste brandpuntsafstand en is opgebouwd uit 13 verschillende lenselementen in acht verschillende groepen, inclusief een ED-element en twee asferische lenselementen. Hierdoor heeft de XF56mm een hoger oplossend vermogen en een verbeterde detailweergave ten opzichte van het vorige model. Maar liefst acht lenselementen worden gebruikt voor het scherpstellen, waardoor coma, chromatische- en sferische aberratie tot een minimum worden beperkt. De minimale scherpstelafstand van het objectief is teruggebracht tot 50 centimeter, gemeten vanaf de sensor. Dat is maar liefst 20 centimeter korter dan het vorige model. De asferische lenselementen zijn bovendien met nog meer precisie vervaardigt, waardoor ook het uienringen-effect in het bokeh tot een minimum beperkt blijft.

De achtergrondonscherpte is verder verbeterd wanneer het objectief vol open op een diafragma van F1.2 wordt gebruikt. Dankzij de wijze waarop de asferische ED-elementen en refractie-elementen in het objectief zijn geplaatst worden diverse vormen van aberratie sterk onderdrukt en kan er een mooi bokeh worden gevormd.

FUJINON GF20-35mmF4 R WR: Een ultra groothoek zoomobjectief dat een nieuw perspectief biedt op de wereld om je heen

De FUJINON GF20-35mmF4 R WR is een ultrawijd groothoek zoomobjectief dat een brandpuntsafstand heeft van ultragroothoek 20mm tot en met een groothoekbereik van 35mm (gelijk aan een brandpuntsafstand van 16mm tot en met 28mm in vergelijk met het 35mm filmformaat). Wanneer het objectief in ultrawijd groothoek-stand staat, verkrijgt de gebruiker een zeer weidse blik waarbij onderwerpen op een unieke wijze kunnen worden vastgelegd. Denk hierbij aan een landschap of een stadsgezicht waarbij ieder detail met uiterste precisie en zeer gedetailleerd in hoge resolutie wordt vastgelegd.

Ultragroothoek biedt een beeldhoek die veel breder is dan het menselijk zichtveld, waardoor onderwerpen van dichtbij toch als zeer groot kunnen worden ervaren. Dit biedt de fotograaf diverse creatieve mogelijkheden. Een diafragma van F4.0 over het gehele zoombereik maakt dat dit objectief compact en licht van gewicht is.

De GF20-35mmF4 R WR is opgebouwd uit 14 verschillende lenselementen die in 10 groepen zijn geplaatst, waaronder drie asferische elementen, een ED-asferisch element en drie ED-elementen. Hierdoor kunnen verschillende type aberraties effectief onder controle worden gehouden, waardoor het objectief een groot oplossend vermogen heeft. Om beeldschaduwen en lensflares te voorkomen is het objectief voorzien van een Nano GI-coating (Gradient Index), die invallende schuine lichtstralen effectief reguleert. Zo ontstaat een helder en zeer gedetailleerd beeld.

Het objectief is uiterst compact ontworpen. De GF20-35mmF4 R WR heeft een gewicht van slechts 725 gram. Toch is het objectief in staat om over het gehele zoombereik te werken met een diafragma van F4.0. Ook prettig voor de fotograaf is dat het objectief gebruik kan maken van een filtermaat van 82mm. Hierdoor kunnen vele verschillende soorten filters op het objectief worden geschroefd, waardoor de fotograaf nog meer creatieve mogelijkheden heeft.

Ultrawijde zoomobjectieven zijn doorgaans groot van formaat, maar dankzij de technologische kennis van FUJIFILM en FUJINON is dit objectief compact ontworpen en comfortabel in gebruik. Landschaps- en architectuurfotografen zullen met veel plezier heel wat uren buiten doorbrengen met dit objectief tijdens hun zoektocht naar het perfecte ‘plaatje’.