Met gepaste trots presenteert FUJIFILM vandaag een nieuw objectief; de FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR (hierna: XF18mmF1.4). Met dit objectief werpt FUJIFILM een nieuwe kijk op een reeds vertrouwde, maar zeer populaire brandpuntsafstand dat gelijk is aan 27mm in vergelijk met 35mm kleinbeeld formaat.

Het objectief beschikt over een maximaal diafragma van maar liefst ƒ/1.4 en kan daardoor ook onder lastige lichtomstandigheden optimaal presteren. De XF18mmF1.4 is alweer het 39e objectief dat beschikbaar komt en gebruikt kan worden op iedere systeemcamera uit de FUJIFILM X Serie.

Met een afmeting van slechts 7,56cm in lengte en een gewicht van 370 gram, is de XF18mmF1.4 zeker compact te noemen. Hierdoor kan het in iedere fototas eenvoudig een plekje kan vinden. De filtermaat van dit objectief heeft een doorsnede van Ø62mm. Daarnaast kan er met dit objectief al vanaf 20cm (van sensor tot object) op een onderwerp worden scherp gesteld.

Hierdoor kan met recht gesproken worden over een veelzijdig objectief.

Eigenlijk kan iedere fotograaf – of hij/zij er nu landschappen, cityscapes, portretten of bruiloften mee fotografeert – profiteren van de voordelen die dit objectief te bieden heeft. Zo presteert dit objectief bijvoorbeeld ook optimaal bij uitdagende

lichtomstandigheden die een portret-, reportage-, of landschapsfotograaf regelmatig

en op de meest onverwachte momenten tegen kan komen. Dat is het voordeel van een objectief dat beschikt over een zéér groot diafragma van maximaal ƒ/1.4.

Bovendien biedt een dergelijk groot diafragma fotografen nog een ander en meer creatief voordeel, namelijk de mogelijkheid om scènes vast te leggen met een mooie en romige zachte achtergrondonscherpte op momenten dat dit door de fotograaf gewenst is.

Dit objectief voldoet daarnaast volledig aan de ontwerpfilosofie die achter de FUJIFILM X Serie schuilgaat. Namelijk een objectief dat licht van gewicht is, uiterst compact en bovenal uitstekende optische prestaties weet neer te zetten. De XF18mmF1.4 is vanaf eind mei 2021 te koop bij de betere fotovakhandel.