Almelo, 25 november 2020 – FUJIFILM brengt vandaag versie 3.0 van de firmware voor de FUJIFILM GFX100 uit. Deze firmware bevat één grote nieuwe feature die niet eerder beschikbaar was voor deze middenformaat systeemcamera’s: Pixel Shift Multi-shot. Door deze optie kunnen er nu ultrahoge resolutie foto’s gemaakt worden tot maar liefst 400 megapixels.

Daarnaast brengt FUJIFILM vandaag ook een nieuwe software applicatie uit onder de naam ‘FUJIFILM Pixel Shift Combiner’, waarmee 16-bit RAW beelden – gemaakt met behulp van de Pixel Shift-functie – uit de GFX100 kunnen worden gecombineerd tot één enkele opname die bestaat uit 400 megapixels.

De nieuwe Pixel Shift Multi-shot-functionaliteit kan ook worden toegepast bij het maken van tethered opnames. Dit vereenvoudigt de workflow voor die fotografen die zich bijvoorbeeld bezighouden met fine-art-fotografie of het fotograferen van stillevens. Door de ultrahoge resolutie worden beelden gecreëerd met een zeer accurate kleurreproductie die ongekend rijk zijn aan detaillering en tonaliteit.

De firmware-update voor de FUJIFILM GFX100 is kosteloos te downloaden via de website van FUJIFILM.

Ieder detail kan feilloos en natuurgetrouw worden vastgelegd in een ultrahoge resolutie van maar liefst 400 megapixels.

Ultrahoge resolutie dankzij moderne technologie: Dankzij de 102 megapixel medium format sensor*1 en het uiterst accurate beeldstabilisatiesysteem (IBIS) waarover de GFX100 beschikt, in combinatie met een zeer krachtige X-Processor 4 beeldverwerkingsprocessor is de GFX100 in staat om ‘Pixel Shift Multi-shot’-technologie uiterst nauwkeurig toe te passen. De beeldsensor wordt daarbij telkens opgeschoven waardoor er in een zéér hoge resolutie opnames kunnen worden gemaakt. De RGB pixel-informatie wordt daarbij samengesteld uit maar liefst 16 verschillende RAW opnames. Deze beelden kunnen vervolgens worden ingeladen in de ‘Pixel Shift Combiner’-applicatie om zo te worden verwerkt tot één enkele opname die bestaat uit 400 megapixels. De output van dit beeld is een DNG RAW opname die vervolgens verder kan worden bewerkt in bijvoorbeeld Capture One Pro*2 of een andere compatible RAW-bewerker.

Behoud van detail; Één pixel per keer : De ‘Pixel Shift Multi-shot‘-functie reproduceert een zeer fijne detaillering en behoud een uitermate natuurgetrouwe kleurechtheid. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de beeldsensor voor iedere pixel gebruik maakt van zowel het rode, groene als ook het blauwe masker in het kleurenfilter. De uitkomst is een uiterst accurate weergave van de kleuren en met een zeer hoge mate van kleurechtheid waarbij ‘valse kleuren’ worden voorkomen. Het voordeel van deze methode is dat opnames die op deze wijze worden gemaakt uitermate geschikt zijn voor preservatie en archiefdoeleinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schilderijen of ander cultureel erfgoed waarbij kleurechtheid en detaillering van groot belang zijn.

: De ‘Pixel Shift Multi-shot‘-functie reproduceert een zeer fijne detaillering en behoud een uitermate natuurgetrouwe kleurechtheid. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de beeldsensor voor iedere pixel gebruik maakt van zowel het rode, groene als ook het blauwe masker in het kleurenfilter. De uitkomst is een uiterst accurate weergave van de kleuren en met een zeer hoge mate van kleurechtheid waarbij ‘valse kleuren’ worden voorkomen. Een eenvoudige workflow voor tethered en reguliere opnames: Als aanvulling op de mogelijkheid om beelden, gemaakt met de ‘Pixel Shift Multi-shot’-optie, samen te voegen tot één DNG RAW bestand, kan er met deze software applicatie ook rechtstreeks tethered worden gefotografeerd. Zodoende wordt er een naadloze overgang geboden van het maken van de opnames naar het combineren en vervolgens direct bewerken van de beelden in bijvoorbeeld Capture One Pro*2 of een andere compatible RAW-bewerker.

Voor diegenen die werkzaam zijn in het werkveld van het behouden van cultureel erfgoed biedt deze nieuwe functionaliteit ongekende nieuwe mogelijkheden voor het vastleggen en archiveren van historische documenten of voorwerpen. Met een resolutie van maar liefst 400 megapixels en een uiterst nauwkeurige kleurechtheid biedt Fujifilm met deze ‘Pixel Shift Multi-shot’-optie voor de GFX100 de mogelijkheid om beter onderzoek te doen naar cultureel erfgoed en om deze informatie toegankelijker te maken voor een breder publiek.

*1 Een grote beeldsensor: een beeldsensor met een afmeting van 55mm diagonaal doorsnede (43,8mm x 32,9mm) en waardoor deze sensor een oppervlak heeft die ongeveer 1,7x groter is dan een 35mm Full Frame sensor.

*2 Capture One Pro is een geregistreerd handelsmerk van Phase One A/S binnen de EU en/of andere landen.