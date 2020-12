Win een masterclass fotografie van Ferry Knijn.

Wil je jezelf nog meer bekwamen in de fotografie, goed leren uitlichten en karaktervolle en symbolische portretten maken? Dan heeft FUJIFILM een workshop fotografie voor jou. Doe mee aan onze fotowedstrijd. De winnaar ontvangt een gratis workshop bij Ferry Knijn.



Thema fotowedstrijd: De verstilde mens

Nu de strenge lockdown weer een feit is, zijn we in Nederland wederom geconfronteerd met een geïsoleerd leven. Niet alleen de mensen trekken zich terug in hun eigen huizen, ook de natuur keert zich naar binnen. Het is een periode van bezinning en totale reset. Maak een portretfoto waaruit jouw gevoelens en ideeën over deze periode van verstilling zich uit in een portret. De geportretteerde staat model voor jouw expressie. Het portret laat de verstilde mens zien. De winnaar wordt op de website van Pf bekend gemaakt. (www.pf.nl)

DE MASTERCLASS

De masterclass vindt plaats ONLINE op 23 januari 2021.

Tijdens deze Masterclass komen door middel van een aantal opdrachten verschillende fotografische thema’s aan de orde en leert de deelnemer hoe hij/zij zijn/haar fotografie naar een hoger niveau kan tillen. Daarnaast krijgt de deelnemer alle kans om uitvoerig vragen te stellen aan X-Photographer Ferry Knijn.

Voor deze Masterclass krijgen alle deelnemers een FUJIFILM X-S10 in bruikleen tot hun beschikking.

Er is slechts één plek beschikbaar bij de Masterclass voor de winnaar van de fotowedstrijd

Het is een gesloten evenement en er zijn dus ook geen tickets voor verkrijgbaar.

Voorwaarden Fotowedstrijd: volg de regels nauwgezet.

Stuur een mail met slechts 1 (één) foto naar: redactie@pf.nl

Zet in de titel van de mail uitsluitend de woorden: DE VERSTILDE MENS. (Alleen dan komt de mail op de juiste plek terecht, anders raakt het zoek).

Zet geen logo in jouw foto.

Alleen Jpg bestanden sturen. Geen Wetransfer.

Door in te sturen geef je Pf het recht de foto te publiceren. Jij houdt ook altijd de copyrights.

De foto moet ongeveer 1500-2000 pixels lang of breed zijn. Te kleine foto’s worden gediskwalificeerd. Te grote foto’s kunnen we niet plaatsen.

DE TITEL VAN DE FOTO = JOUW NAAM

Deadline van inzending 8 januari 2021. Om 18.00.