Free Press Unlimited organiseert op 26 maart een veiling voor persvrijheid met speciaal geselecteerde werken van internationaal gerenommeerde persfotografen. Onder andere werk van Bert Verhoeff, Eddy van Wessel, Kadir van Lohuizen en Sacha de Boer worden gesigneerd geveild. De werken zijn nu al te zien in de lounge van Beeld en Geluid Den Haag.

Er is besloten dat de volledie opbrengst van de veiling ten goede komt aan de veiligheid van journalisten in Oekraïne.



Free Press Live: The Auction is een veiling voor persvrijheid en veiligheid van journalisten wereldwijd. Door middel van het bieden op en kopen van de veelzijdige, gesigneerde en toegankelijke beelden, gemaakt in landen waar Free Press Unlimited werkt, kunnen de aanwezigen bijdragen aan een goed doel.

Iedereen heeft recht op toegang tot onafhankelijke, betrouwbare en relevante informatie. Free Press Unlimited is een Nederlandse organisatie die wereldwijd actief is om dit recht voor mensen mogelijk te maken. Persvrijheid en de veiligheid van journalisten zijn daarbij onmisbaar. Daarom ondersteunt Free Press Unlimited lokale mediaprofessionals en journalisten om veilig hun werk te kunnen doen.

Jeroen Oerlemans

Op 2 oktober 2016 kwam de Nederlandse persfotograaf Jeroen Oerlemans om het leven in de Libische stad Sirte toen een scherpschutter van IS hem net naast zijn kogelwerend vest raakte. Hij deed er verslag van de Tweede Libische Burgeroorlog. Speciaal voor deze veiling heeft de Jeroen Oerlemans stichting

Veilingavond open na aanmelding

Bied mee voor persvrijheid! Op 26 maart van 16:00 uur tot 19:00 uur wordt het veilen van de gesigneerde werken opgeluisterd door een Free Press Live evenement. Tijdens de veilingavond, gehost door de directeur van Beeld & Geluid: Eppo van Nispen, vertellen aanwezige persfotografen zoals Ilvy Njiokiktjien en Louise Honée meer over de achtergrond van hun werk en worden de aanwezigen geïnformeerd over het noodfonds voor journalisten Reporters Respond. Geïnteresseerden kunnen vooraf met gesloten envelop een bod uitbrengen of zich aanmelden om aanwezig te zijn. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Free Press Unlimited

links: Jakarta/Indonesia: Kadir van Lohuizen 2018 “Rising Tide”

rechts: Zuid-Afrika: Ilvy Njiokiktjien “Born Free”

Deelnemende fotografen:

Kadir van Lohuizen: meervoudig winnaar van een Zilveren Camera en eerste prijswinnaar van World Press Photo 2018

Marielle van Uitert: meervoudig winnaar van een Zilveren Camera en genomineerd voor de Sony World Photography Awards

Bert Verhoeff: winnaar van een Zilveren Camera en uitgeroepen tot fotojournalist van het jaar 1988

Sacha de Boer: fotograaf en als presentator bekend van het NOS Achtuurjournaal, nu werkzaam voor onder andere National Geographic

Eddy van Wessel: meervoudig winnaar van een Zilveren Camera en tweemaal uitgeroepen tot fotojournalist van het jaar

Ilvy Njiokiktjien: meervoudig winnaar van een Zilveren Camera en Fotograaf des Vaderlands 2013

Petterik Wiggers: meervoudig winnaar van een Zilveren Camera, fotojournalist van het jaar 1996 en meer dan 20 jaar woonachtig en werkzaam in Addis Ababa (Ethiopië)

Teun Voeten: meervoudig winnaar van een Zilveren Camera en bekend van zijn verdwijning in Sierra Leone

Ad van Denderen: meervoudig winnaar van een Zilveren Camera en winnaar Dick Scherpenzeel Persprijs

Louise Honée: winnaar van de Prix HSBC pour la Photographie 2020 en haar verzamelwerk We Love Where We Live door de Volkskrant uitgeroepen tot beste fotoboek 2020

Sanne Derks: winnaar van een Zilveren Camera en verkozen tot een van de deelnemers aan het Visa Pour l’Image photo festival

Sander Stoepker: heeft een voorliefde voor portretten en reportages. In 2016 maakte hij de serie Hoofdboek: over 1 vrouw, 100 hoofddoeken

Joost Bastmeijer: prijswinnend fotojournalist en Afrika-correspondent. Vanuit Kenia werkt hij voor Nederlandse en internationale media

Agenda informatie:

Free Press Live: The Auction

26 maart

16.00-19.00 uur

Beeld en Geluid Den Haag

