Museum Slager in ‘s-Hertogenbosch presenteert van 21 november 2021 tot en met 20 februari 2022 een tentoonstelling van kunstfotograaf Frank van Driel. Met ‘The Art of Perception’ toont het monumentale museum een selectie eigentijdse stillevens en (naakt)portretten. Gelijktijdig lanceert de kunstenaar een eerste fotoboek ‘to be frank’.

Frank van Driel refereert met zijn lichtgebruik en symboliek aan de Hollandse en Vlaamse meesterschilders uit de 17e eeuw. Hij fotografeert alleen met natuurlijk licht en verbindt verleden, heden en toekomst. Antieke objecten van glas, zilver, aardewerk en tin gaan een intrigerend samenspel aan met mensen, wild, vissen, bloemen, vruchten en hedendaagse voorwerpen. Met een herkenbare signatuur is een omvangrijk oeuvre opgebouwd.

De fotograaf heeft een grote passie voor puurheid, geschiedenis en de natuur. In zijn werken staat storytelling centraal. Op subtiele wijze staat hij stil bij actuele onderwerpen zoals natuurbeheer en duurzaamheid. Achter elk werk schuilt een verhaal. Door de gelaagdheid zijn telkens weer nieuwe elementen te ontdekken.

Frank van Driel (Leiden, 1966) heeft een opleiding Bedrijfskunde voltooid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgde uiteindelijk zijn hart en werd in 2001 professioneel fotograaf. Van Driel is verbonden met de stad ’s-Hertogenbosch waar hij met name werkt in zijn uit 1424 daterend atelier ‘Het Pand’, gevestigd in een voormalig klooster.

Het autonome werk van de fotograaf is gepresenteerd op kunstbeurzen als de KunstRAI, PAN Amsterdam, Rotterdam Contemporary en TEFAF Maastricht en exposities in onder meer Amsterdam, Antwerpen, Hong Kong en Londen. Zijn werk is internationaal bekroond en opgenomen in de collecties van een groot aantal private verzamelaars en bedrijven.

Museum Slager is gewijd aan de Bossche schildersfamilie Slager. De werken van drie generaties dateren van 1861 tot 1994. Tijdens de expositie van Frank van Driel organiseert het museum op drie zondagen een ‘Meet & Greet’ met de fotograaf: 12 december 2021, 16 januari 2022 en 6 februari 2022.

