De zeeuwse fotograaf Frank Peters is winnaar geworden van de International Photography Awards (IPA) met twee winterfoto’s van Zeeuws-Vlaanderen. Hij werd eerste in de categorie Fine Art Minimalism. Ook ontving hij verschillende eervolle vermeldingen voor foto’s van Cadzand strand en het zuidhollandse Ouddorp. De IPA is één van de meest prestigieuze fotowedstrijden ter wereld waar jaarlijks tienduizenden fotografen aan deelnemen. Peters is ook nog in de race voor de overall titel ‘Photographer of the Year’, die op 22 oktober wordt uitgereikt in New York.

De winnende foto’s zijn deze winter gemaakt in het besneeuwde polderlandschap van west Zeeuws-Vlaanderen. “Het landschap leent zich heel goed voor minimalistische fotografie omdat het uitgestrekt en leeg is”. De eervolle vermeldingen zijn voor foto’s van het ‘lelijke’ bouwwerk in de zee voor Cadzand en de bij fine art en landschapsfotografen zeer bekende steiger bij het boothuis van Ouddorp.

© Frank Peters

De onderscheiden foto’s behoren tot het vrije werk van Peters. Zijn vrije werk wordt vertegenwoordigd door en is te vinden bij verscheidene kunstgaleries en kunstwebsites:

– Online Galerij: https://www.onlinegalerij.nl/artist/frank-peters/

– Artsy: https://www.artsy.net/artist/frank-peters

– Peter van Os Art Gallery: https://www.petervanos.nl/frank-peters

– Galerie Bij Leth: https://www.facebook.com/galeriebijLeth/

– Saatchi: https://www.saatchiart.com/frankpeters

Peters publiceerde onlangs zijn fotografie boek ‘The Story of my Light’ met verhalen achter de foto’s van verschillende reizen door Europa en de VS: https://www.frank-peters.nl/photography-book-story-of-my-light.

Hij werkt als reisfotograaf voor Bergen Magazine en Wandel Magazine en publiceerde in dagblad Trouw en De Volkskrant. Daarnaast is hij cameraman voor o.a. RTL, New Sense Media, Victor DeConinck Producties en werkte hij voor RTV-Dordrecht en TV-Rijnmond.