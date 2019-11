In de studio heb je als fotograaf al je apparatuur tot je beschikking, maar op locatie heb je die luxe niet. Het is een hele kunst om vooraf te bedenken welke camera, lenzen en harde schijven je meeneemt. Modelfotograaf Frank Doorhof vertelt wat hij standaard in zijn kit heeft als hij op locatie fotografeert. “Het belang van meerdere betrouwbare harde schijven kan ik niet genoeg benadrukken.”

Frank Doorhof is een internationaal bekende fotograaf. Hij vliegt de wereld rond, van de ijzige kou in Finland naar de bloedhitte in Dubai. Benieuwd wat hij meeneemt op locatie? “Mijn huidige camera is de Sony A7R IV”, vertelt Frank Doorhof. “Deze camera heeft weinig uitleg nodig: het is één van de meest veelzijdige, krachtige mirrorless camera’s die er te koop is. Een andere camera die ik altijd op zak heb, is mijn smartphone, de Huawei P30 Pro.”

Doorhof heeft doorgaans voldoende aan drie lenzen. “Ik kies altijd voor lenzen met een brandpuntsafstand van 12-24 en 70-400. Daarnaast neem ik de 24-70 of de 24-240 mee.” Een aloude vraag voor fotografen: is het noodzakelijk om op locatie een laptop mee te brengen?

“Had je me dit vorig jaar gevraagd, dan was mijn antwoord resoluut ‘ja’. Maar tijden veranderen: ik heb de laptop ingeruild voor een iPad Pro, krachtig genoeg om mijn foto’s ter plaatse te bewerken.” Wat betreft geheugenkaarten heeft Frank drie regels: “Eén: kies een goed merk. Twee: gebruik kaartjes met maximaal 64 GB. Zo spreid je het risico, in het geval er iets fout loopt. Drie: zorg dat ze snel genoeg zijn.”

Bewuste keuze voor LaCie

Harde schijven zijn essentieel voor Frank Doorhof. “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om te investeren in betrouwbare en snelle harde schijven. Goedkoop is meestal duurkoop, en als fotograaf kun je zo’n risico niet nemen. Je foto’s zijn je levenswerk: die wil je met de grootste zorg bewaren.”

Zelf werkt Doorhof al meer dan tien jaar met producten van LaCie. “De LaCie Rugged-schijven – herkenbaar door hun oranje rubberen jasje – trotseren de allerzwaarste omstandigheden. Ze zijn bestand tegen water, stof, vallen én druk. Loopt er toch iets fout, zelfs al is het een menselijke fout, dan kan ik gebruikmaken van de unieke LaCie Data Recovery Services. Als Nederlander vind ik het trouwens extra leuk dat het lab van deze datahersteldienst in Nederland ligt.”

Op locatie neemt Frank Doorhof altijd een LaCie Portable SSD 1TB mee. “Voor de allerhoogste snelheden”, vertelt hij. Daarnaast steekt er steeds een LaCie Rugged 2 TB in zijn rugzak. Want één back-up is geen back-up. Zodra Doorhof terug in de studio is, maakt hij nog een volledige back-up op zijn NAS, waar Seagate IronWolf-schijven in zitten. “We staan er te weinig bij stil dat je alles kwijtraakt als er iets fout loopt. Goede back-ups zijn essentieel. Jij, en enkel jij, bent verantwoordelijk voor een goede workflow en dataopslag.”

