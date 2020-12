Van 15 december 2020 tot 29 maart 2021 is in De Galerij op station Spui in de tramtunnel, de fototentoonstelling ‘Hou je Haags’ te zien. 100 indringende foto’s van Den Haag in coronatijd, gemaakt door fotografe Sandra Uittenbogaart in opdracht van het Haags Gemeentearchief en het Haags Historisch Museum. Alle foto’s uit de tentoonstelling zijn ook vanuit huis te bekijken via de website van het Haags Gemeentearchief.

Hotspot

De impact van de uitbraak van het corona-virus en de daarbij behorende maatregelen, zoals de intelligente lockdown, is uitzonderlijk. Zo uitzonderlijk en zo duidelijk zichtbaar in het straatbeeld van Den Haag dat we dit in de erfgoedwereld een hotspot noemen.

Dat is de coronacrisis zonder meer. In een hotspot verzamel je niet achteraf materiaal, maar vraag je er als erfgoedinstelling actief om. Het Haags Gemeentearchief en het Haags Historisch Museum hebben daarom fotografe Sandra Uittenbogaart opdracht gegeven om Den Haag ten tijde van corona vast te leggen.

De coronacrisis in Den Haag in 100 foto’s

Sandra Uittenbogaart is vanaf half april tot in juli de straat op gegaan om overal in Den Haag de gevolgen van de eerste golf van de coronacrisis vast te leggen. Van verpleegtehuizen naar gesloten basisscholen, van rijen bij de supermarkt tot afhaalinitiatieven van de horeca en spandoeken.

Bijzonder zijn de foto’s van demonstraties, niet alleen protesteerden mensen tegen de coronamaatregelen, ook de Black Lives Matter demonstraties op anderhalve meter zijn op indringende wijze vastgelegd door de fotografe.

Hou je Haags

De tentoonstelling ‘Hou je Haags’ wordt van 15 december 2020 tot 29 maart 2021 gepresenteerd in De Galerij, gevestigd op station Spui in de tramtunnel. Ook zijn alle 100 foto’s terug te vinden in de online mediabank van het archief onder ‘Hou je Haags’. Het archief nodigt iedereen van harte uit de foto vanuit thuis te bekijken.

In het Haags Historisch Museum is een kleine tentoonstelling ingericht met voorwerpen uit de coronacollectie die het museum de afgelopen maanden verzameld heeft.