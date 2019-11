Het Nederlands Fotomuseum heeft een serie van zeven sleutelwerken van de Nederlandse fotograaf Charlotte Dumas (1977) aangekocht. Het betreffen foto’s uit haar fotografische onderzoek naar een met uitsterven bedreigd Japans oud paardenras. Onder de zeven werken bevinden zich twee unieke polaroid opnames en drie foto’s die Dumas met Japanse inkt heeft bewerkt. Dumas is op dit moment een van de toonaangevende Nederlandse fotografen, zowel in binnen- als buitenland. Het museum heeft al meerdere werken van Dumas in zijn collectie. Birgit Donker, directeur Nederlands Fotomuseum, is verheugd hier nieuw werk aan toevoegen: ‘Met hedendaagse aankopen als deze blijft de museumcollectie actueel. Het werk van Dumas lijkt te reflecteren op dat van een aantal fotografen, welke al in onze collectie aanwezig zijn.’ Dit is de tweede aankoop die mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de Fotomuseum Collectors Council, een groep van verzamelaars, kenners en fotografieliefhebbers.

Charlotte Dumas

Consistent werkt Charlotte Dumas aan series van portretten van met name dieren. Zo fotografeerde ze onder andere de 9/11 reddingshonden, wolven in het wild, tijgers in gevangenschap en zwerfhonden in Palermo. Ze benadert haar onderwerpen altijd vanuit het portret.

De afgelopen jaren reisde Dumas veelvuldig naar Japan om daar de nog weinige overgebleven oude Japanse paardenrassen te observeren, fotograferen en filmen. Met name de paarden van een klein Japans eiland ten zuid westen van Okinawa raakten haar en bleven een bron van inspiratie. In 2018 volgde de film Shio (2018) waarin het eiland en de paarden die er leven een belangrijke rol spelen. De weerbaarheid van de paarden op het eiland die zijn bloot gesteld aan de natuurelementen staat hierin centraal. Een Japans meisje wordt in deze film voor het eerst geïntroduceerd. Dit najaar wordt in Museum de Pont het vervolg op deze film, Yorishiro vertoont.

Aankoop

Het Nederlands Fotomuseum selecteerde samen met Dumas zeven sleutelwerken uit dit project. Drie werken zijn met de speciale tri tone silkscreen afgedrukt en later door Dumas met Japanse inkt bewerkt. Twee andere werken zijn unica in de vorm van polaroids. Op een ervan staat het Japanse meisje afgebeeld: het eerste beeld dat Dumas van haar maakte in 2015. Het markeert een nieuwe ontwikkeling in het oeuvre van Dumas. Deze polaroid schenkt Dumas aan het museum.

Het werk van Dumas sluit thematisch aan op het werk van onder meer de Nederlandse fotografen Gregor Krause, Cas Oorthuys en Richard Tepe, van wie het oeuvre is opgenomen in de collectie van het museum. In 2018 selecteerde Dumas vijftien foto’s uit de collectie van het Nederlands Fotomuseum voor de tentoonstelling De collectie belicht door Charlotte Dumas. Over deze zoektocht vertelde zij: ‘Door het werk van Krause en Oorthuys te zien, kregen mijn eigen inspanningen een onverwachte context, waardoor ik weer eens besef hoe belangrijk het is om naar werk van anderen te kijken.’

Fotomuseum Collectors Council

Met het oprichten van de Fotomuseum Collectors Council kan het Nederlands Fotomuseum – na een noodgedwongen stop van het aankoopbeleid voor zeven jaar – zijn collectie weer aanvullen met eigentijdse aanwinsten uit de Nederlandse fotografie. De bijdrage van de Council komt geheel ten goede aan aankopen voor de collectie door het Nederlands Fotomuseum, dat elk jaar met de bijdrage van de Council een of meer aankopen zal doen.

Dit is de tweede aankoop die mogelijk is gemaakt door de Fotomuseum Collectors Council. Eerder dit jaar deed het museum met de bijdrage van de Council zijn eerste aankoop: het multimediaproject The Migrant. A bird on the run van kunstenaar Anaïs López, van wie het werk in februari 2020 in het museum te zien zal zijn. Later dit jaar volgt nog een aankoop die dankzij de Council mogelijk wordt gemaakt.

Fotomuseum Collectors Council

