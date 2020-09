De Nederlandse dancefotograaf Rutger Geerling exposeert van 3 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021 in Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht. De tentoonstelling ‘This is my Church’ markeert het 25-jarig jubileum van de fotograaf. Het museum toont een selectie imposante foto’s van internationale dancefestivals en events in stadions en grote clubs. Daarbij spelen Nederlandse DJ-helden als Afrojack, Armin van Buuren, Don Diablo, Hardwell, Nicky Romero en Tiësto een prominente rol.

Rutger Geerling is één van ’s werelds topfotografen op het gebied van Electronic Dance Music (EDM). Gestart als pionier fotografeert hij de internationale dancescene al 25 jaar en geniet groot respect van organisatoren en artiesten. Met zijn camera legt hij de muziek, vrijheid, liefde, saamhorigheid, energie, vriendschap en magie van deze fascinerende cultuur vast.

Met de kleurrijke tentoonstelling brengt het fotomuseum een ode aan Electronic Dance Music. Ruim 100 foto’s en ondersteunende video’s bieden een uniek inzicht in de dancewereld. Naast indrukwekkende landscapes van festivals, decors en vuur- en lichtshows, worden in het monumentale museum ook backstage foto’s, intieme portretten van concertbezoekers, aktiefoto’s van DJ’s, selfies van (festival)bezoekers en een DJ-booth gepresenteerd.

De fotograaf heeft talrijke registraties gemaakt van toonaangevende festivals en dancefeesten als Sensation in Amsterdam, Tomorrowland in Boom (België), Ultra Music Festival in Miami (USA) en Sunburn in Goa (India). Bij deze events heeft Geerling ook veelvuldig samengewerkt met buitenlandse top-DJ’s als Carl Cox, David Guetta en Dimitri Vegas & Like Mike.

Rutger Geerling (1970) woont in Rotterdam waar hij een opleiding Bestuurskunde heeft voltooid. Hij volgde zijn hart en werd in 1995 professioneel fotograaf, ook onder de naam Rudgr. In 2015 is zijn veelgeprezen boek ‘This is my Church’ verschenen met een overzicht van 20 jaar Electronic Dance Music. Met het inspirerende fotoboek van uitgeverij Mary Go Wild is hij winnaar van de prestigieuze Pop Media Prijs 2015. De iconische foto’s van Rudgr worden wereldwijd gepubliceerd en zijn nu voor het eerst in een museale setting te zien.

www.fotomuseumaanhetvrijthof.nl