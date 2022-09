Fotomuseum aan het Vrijthof presenteert BACK HOME

terug

Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 8 oktober 2022 tot en met 29 januari 2023 de tentoonstelling BACK HOME. Het museum toont nieuw werk van acht professionele fotografen die genomineerd zijn voor de Somfy Photography Award 2022. Bij de opening van de groepstentoonstelling worden de twee winnaars van de Europese fotografiewedstrijd bekendgemaakt.

© Roderik Henderson – Magic Hour (deelnemer SPA 2020)

Tot de fotografen behoren Jérémy De Backer (FR), Popel Coumou (NL), Nathalie Daoust (CAN), Chantal Heijnen (NL), Viktor Hübner (DE), Bas Losekoot (NL), Petra Noordkamp (NL) en Fab Rideti (FR). De finalisten hebben het actuele thema BACK HOME gevisualiseerd in een individuele fotoserie en krijgen elk een eigen ruimte in het museum tot hun beschikking om de serie te presenteren.

Door de wereldwijde pandemie in 2020 en 2021 was iedereen noodgedwongen gefocust op ’thuis’. Ineens werd hier meer tijd dan ooit doorgebracht. Slapen, eten, werken, vrijetijdsbestedingen en zelfs vakanties. Een periode van volledige afhankelijkheid van ’thuis’ is gelukkig tot een einde gekomen en is de samenleving langzaam teruggekeerd naar het ‘normale’ leven.

Iedereen heeft die periode op zijn eigen manier beleefd en doorstaan. Maar wat betekent het voor ons om ’thuis’ te zijn, hoe herinneren we ons dat later? Of om geen huis te hebben dat veiligheid biedt. Hoe ervaren mensen het gevoel van ’thuis’ en hoe kunnen we dat overbrengen in relatie tot ons welzijn, bescherming en comfort? Hoe voelt ’thuis’, wat gebeurt daar en hoe ziet het eruit?

Aan de Somfy Photography Award 2022 is een eerste prijs van € 15.000,- verbonden en een tweede prijs van € 10.000,-. De vakjury bestaat uit Bene Taschen (galeriehouder in Keulen), Roos Schouw (hoofdredacteur Focus Magazine), Paul Kooiker (fotograaf), André Terlingen (vormgever en fotograaf), Huub Koene (initiator Award) en Erik de Jong (directeur Fotomuseum aan het Vrijthof).

Somfy is een mondiaal opererende onderneming en biedt een breed scala aan innovatieve en duurzame technologische oplossingen voor een comfortabele en veilige woonomgeving. De tweejaarlijkse fotografieprijs is een Nederlands initiatief waarmee op een inspirerende en creatieve manier de ontwikkeling van fotografie internationaal wordt gestimuleerd.

www.fotomuseumaanhetvrijthof.nl