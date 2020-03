Fotomat introduceert een nieuw online platform voor het bouwen van visuele websites. Ontdek op speelse wijze de beste manier om fotografie en video projecten online te presenteren met Fotomat, de nieuwe browsergebaseerde tool voor het bouwen van visuele websites. Ontwerp instellingen, lay-outs en gallery types bieden honderden opties voor customisatie, en de mogelijkheid om fotografie en video naadloos te combineren biedt krachtige nieuwe hulpmiddelen voor het vertellen van visuele verhalen. Zie het als een speeltuin waarin jij de beste manier kunt ontdekken om jouw visie met de wereld te delen.

Fotomat is gebouwd door de makers van Viewbook, een platform voor het delen van beelden en een portfolio websites voor professionals, dat in 2009 is opgericht. De afgelopen twee jaar heeft het Fotomat-team samengewerkt met kunstenaars, kunstdocenten en professionals uit de fotografie industrie als onderdeel van een publicatie genaamd “Transformations, Exploring Changes in and Around Photography” (Viewbook, 2018). Tijdens dit proces werd duidelijk dat er behoefte is aan nieuwe en andere manieren om beeld gebaseerd werk op het internet te tonen. Disciplinaire grenzen worden elke dag meer en meer vervaagd, en steeds meer beeldmakers vermengen video met stilstaand beeld en andere media in hun werk. Ze zijn op zoek naar nieuwe manieren om verhalen te vertellen. Om deze leemte op te vullen, zijn de observaties en ideeën van Transformations toegepast op Fotomat, en zo zal het iedereen die op zoek is naar een visuele website ten goede komen, of het nu voor een eenvoudig portfolio is of een meerlaagse online tentoonstelling.

“Met ons systeem gaat jouw site een eigen leven leiden. Het begint op één manier, maar net als bij een onderzoeksproject, groeit het naarmate je er steeds meer over leert. We moedigen gebruikers aan om te spelen en te experimenteren om te ontdekken wat werkt voor hen. Het moet leuk zijn om je website te bouwen, niet frustrerend”, zegt Rien Swagerman, mede-oprichter en directeur van Fotomat. Fotomat is een raamwerk met een reeks parameters waarmee jou jouw unieke visie kunt vormgeven op een eenvoudige, speelse manier. Swagerman: “Er zijn heel veel diensten voor het bouwen van sites op internet. Hun templates dwingen je vaak om de foto’s die zij plaatsen als standaard content eerst te verwijderen voordat je jouw eigen site maakt. Dat is ‘prima’, maar ze zien er zelden goed uit omdat ze niet zijn ontworpen voor jouw werk. Wij gebruiken geen templates. Onze sites evolueren met jou en jouw werk mee. Wij bieden de tools die jij nodig hebt om een website te vinden die helemaal van jou is.”

Fotomat’s harmonieuze integratie van stilstaande en bewegende beelden is een primeur in deze branche. “Onze gebruikers verrassen ons elke dag met de combinaties die ze bedenken. Ze combineren verschillende soorten galleries met verschillende media en tekst. Het is spannend en inspirerend”, zegt Swagerman.

Een ander voordeel is dat er geen druk of deadline is voor het ontwerpen van een site. Fotomat-proefperiodes zijn onbeperkt en je hoeft niet te betalen totdat jij er klaar voor bent om jouw werk te laten zien aan de wereld.

Om de functies en mogelijkheden van het platform te benadrukken, heeft Fotomat Fotomat Watch geïnitieerd. Watch is een podium voor rijke en genuanceerde projecten die op inventieve wijze stilstaande en bewegende beelden gebruiken, of een andere samenkomst van verschillende media. Het biedt ook een plek om mediarijke verhalen te delen met een internationale groep collega’s. Het doel is om echte, levendige verhalen te vertellen vanuit een tal van perspectieven, over een verscheidenheid aan onderwerpen, terwijl zowel de kunstenaar alsook de nieuwe mogelijkheden van het platform aandacht krijgen.

voor meer informatie https://fotomat.app