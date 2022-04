De derde editie van de fotomarkt BUY MY DARLINGS vindt plaats op zaterdag 23 en zondag 24 april 2022 in NDSM Fuse Amsterdam Noord. Ditmaal een tweedaagse editie van het succesvolle concept: circa veertig gerenommeerde en beginnende fotografen verkopen hun mooiste werk, oftewel hun darlings, rechtstreeks aan het publiek. Originele prints, foto’s in editie, fotoboeken en nog veel meer. De entree is uiteraard weer gratis.

Tara Fallaux en Martijn van de Griendt organiseerden de markt in 2020 voor het eerst. Het bleek een schot in de roos. Er kwamen honderden bezoekers en elke fotograaf verkocht werk. ‘Met BUY MY DARLINGS laten we het publiek laagdrempelig kennismaken met hedendaagse fotografie en bieden we fotografen een platform om hun werk te tonen en te verkopen’, aldus Tara Fallaux. ‘We hopen dat het publiek deze derde editie weer zo enthousiast reageert en met een mooi werk naar huis gaat.’ Van de Griendt: ‘Deze derde editie zitten er weer veel grote namen bij. En illustrator Paul Faassen, die voor ons de huisstijl verzorgt, is ook van de partij. Hij combineert zijn tekeningen met fotografie.’

In de ruimte van NDSM Fuse is tevens een mini expositie te zien met werk van alle deelnemende kunstenaars en zal Tara Fallaux een sneak preview van haar nieuwste project PERFECT PEARL tonen. Het project bestaat uit een filminstallatie, fotografie en een prachtig vormgegeven, bijbehorend fotoboek.

Na een lange periode in een pandemie is de behoefte aan kunst, cultuur, fotografie en elkaar ontmoeten groter dan ooit. Op deze laagdrempelige fotomarkt kun je de makers achter de prachtige kunstwerken ontmoeten, een praatje maken en wellicht een mooie foto voor aan de muur aanschaffen.

Er is werk te zien van: Cees Beuzekom, Henri Blommers, Sabrina Bongiovanni, Koos Breukel, Violaine Chapallaz, Ernst Coppejans, Wendelien Daan, Eva Damstra, Linelle Deunk, Eli Dijkers, Bram Engelaar, Zea van der Elsken, Paul Faassen, Loek Gerard, Milan Gies, Lucas Göbel, Monique Goossens, Sylvain Granjon, Nanda Hagenaars, Maurice Heesen, Sarah Mei Herman, Emilie Hudig, Anaïs Lopez, Vivian Keulaards, Maarten Kools, Christiaan van der Kooy, Bas Loosekoot, Marwan Magroun, Sevilay Maria, Jackie Mulder, Jouk Oosterhof, Tessa Posthuma de Boer, Jaap Scheeren, Diederik Spaargaren, Kees Tabak, Marcel Veldman, Prins de Vos, Lin Woldendorp, Jasper Zwartjes, Self Publishers United, Tara Fallaux en Martijn van de Griendt.

BUY MY DARLINGS, the third edition, is op 23 en 24 april gratis te bezoeken van 11 tot 17 uur in NDSM-Fuse op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord (T.T. Neveritaweg 66). Elk kwartier gaat de pont vanaf het CS, parkeren kan voor 1,40 op het NDSM-terrein. Meer informatie via www.buymydarlings.nl/ www.instagram.com/buy_my_darlings/