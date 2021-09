In het najaar van 2021 is het weer zover, hét fotofestival van het Oosten: de Fotomanifestatie Enschede vindt weer plaats. De hele stad zal dan in het teken staan van de hedendaagse Nederlandse fotografie. In verschillende toonaangevende kunstruimtes; waaronder het Rijksmuseum Twenthe, Concordia en Tetem, worden tentoonstellingen georganiseerd met werk van topfotografen. Daarnaast zal ook de openbare ruimte betrokken worden bij het festival en is er een breed randprogramma waar door middel van lezingen en workshops extra verdieping wordt opgezocht. Zo kan niemand er straks meer omheen; een manifestatie van talent binnen de fotografie zal Enschede overnemen!

Dit jaar is het thema ‘Colors of Life’. Tijdens de voorbereiding van dit evenement was de wereld in de sombere greep van het corona virus. De kunst en cultuur konden zich nauwelijks nog manifesteren en de economie dreigde in te zakken. Maar bij de Fotogalerie Objektief vonden we dat er weer kleur en optimisme in het leven moest komen en zo kozen we ons thema.

De 5e editie van de Fotomanifestatie Enschede vindt plaats van 10 oktober t/m 19 november 2021 en zal als thema ‘Colors of Life’ hebben. Tijdens vorige edities van de Fotomanifestatie Enschede was onder andere het werk te zien van: Vincent Mentzel, Paul en Menno de Nooyer, Eddy van Wessel en Corbino (2013), Koos Breukel, Martijn van de Griendt, en Diana Blok (2015), Martin Roemers, Rob Hornstra en Henk Wildschut (2017), Kadir van Lohuizen, Eddo Hartmann, Jan Hoek en Chis de Bode (2019).

De Fotomanifestatie Enschede is een initiatief van Fotogalerie Objektief. Als enige fotogalerie in regio Twente zet zij zich vol in om fotografie een podium te geven in het Oosten van het land. Sinds haar oprichting in 1988 heeft Objektief al meer dan driehonderd exposities georganiseerd.

Fotografie is een beeldtaal die zich in de loop van de tijd in zeer uiteenlopende richtingen heeft ontwikkeld. Van exacte weergave van werkelijkheid tot expressionistische experimenten. Van moeizame chemische processen tot razendsnelle digitale bewerkingen. Ook in de Fotomanifestatie komt dit tot uiting. We presenteren werk van documentair werkende fotografen naast zeer persoonlijke foto’s.