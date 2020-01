Vrouwen en millennials veroveren de fotografie

Wat kenmerkt de huidige foto-revolutie?

Robert Theunissen toont de rol van vrouwen en millennials daarin. Robert is voormalig hoofdredacteur van de fotobladen Focus, Zoom.nl en SHUTR. Ook gaat Robert in op combinatie-fotografie en beeldblindheid. In het voorprogramma brengt Rob de Winter (Van Duuren Media) voor elk niveau wat wils over fotobewerking. Van filters in Instagram en een app als Snapseed naar het werken in lagen met Photoshop. Rob toont diverse handigheden. Organisatie door Fotoclub Elst (GLD). Kosten €6 in voorverkoop, €7,50 aan de zaal.

© Colette Lukassen

Donderdag 16 januari 2020, De Klif Nijmegen-Noord, aanmelden via www.focel.nl/batavierenfotolezing