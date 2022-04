Fotokafeine is een vernieuwend fenomeen onder fotografen in Brabant bij Pennings Foundation. In een informele, kleinschalige setting is er ruimte voor beleven, inspireren, elkaar ontmoeten en verwonderd raken.

Aan de fotograaf van de avond de vrijheid om een eigen invulling te geven aan verwondering of ons mee te nemen in zijn/haar wereld van beeldtaal op eigen, ludieke wijze. De gasten van de eerste Fotokafeine bij Pennings Foundation zijn Paul (1943) en Menno de Nooijer (1967), multimedia kunstenaars die zich bedienen van fotografie, film, installatie, performance en muziek. Vaak spelen zij zelf de hoofdrol in hun werk.

Combinatie maaltijd en vertelling 18.00 uur (22,50 euro), alleen vertelling 19.30 uur (10 euro)

Voor info en aanmelding: https://www.penningsfoundation.com/events/fotokafeine

Lezing Ton Grote 28 april

Ton Grote vertelt over de totstandkoming van zijn fotoboek Eindhovenseweg 56 dat onlangs verscheen bij Eriskay Connection. Ton Grote maakte een fotoboek over álle spullen die hij aantrof in zijn ouderlijk huis, waar zijn ouders sinds 1969 hebben gewoond en waaraan hij warme herinneringen bewaart. Het opmerkelijke fotoboek kreeg direct veel belangstelling in dagbladen, radio- en TV-programma’s. “Ik maakte meer dan 5000 foto’s van alles wat mijn ouders bezaten en legde zo de sporen van een bestaan vast, van een leven dat zich van de twintigste tot in de eenentwintigste eeuw uitstrekte. Mijn fotoreeks in sfeervol zwart wit met verrassende kleuraccenten is niet alleen een ode aan het leven van mijn ouders, maar ook een voorzet voor de toekomstige archeologie van de twintigste eeuw.”

In het dagelijks leven werkt Ton Grote (1958) als HR-adviseur in een ziekenhuis. Naast zijn werk is hij een enthousiast fotograaf en fanatiek verzamelaar van fotoboeken. “Voor mij is vastleggen een vorm van vasthouden. Vastleggen in foto’s geeft me veel energie.”

Aanvang lezing 20.00 uur (8 euro; student 5 euro)

Voor info en aanmelding: https://www.penningsfoundation.com/events/artist-talk-ton-grote

Lezing Jos Jansen – Tinder, nanodeeltjes en criminele netwerken 19 mei

Documentair fotograaf Jos Jansen publiceerde onlangs zijn zesde fotoboek: ‘This is not about pigeons’, een boek over de doordringende algoritmen van de digitale platformeconomie. Jansen is gefascineerd door wat hij de ‘belangrijkste uitdaging voor de moderne fotografie’ noemt: het verbeelden van het onzichtbare. “Sinds we namelijk niet alleen in een fysieke context leven maar ook in een digitale, is veel om ons heen onzichtbaar geworden.

Maar hoe visualiseer je als fotograaf de algoritmen van Tinder en Amazon? Of onzichtbare criminele netwerken? Om maar niet te spreken van de sporen die onze smart phones achterlaten in de virtuele wereld.”

In deze lezing vertelt Jansen aan de hand van een aantal recente, fascinerende projecten over zijn specifieke werkwijze en hoe zijn beelden resulteren in fotoboeken, exposities en video-installaties. Veel van zijn werk gaat over onze relatie met wetenschap en technologie met als achterliggende vraag: zijn we nog wel in control?

Aan de orde komen onder meer: biotechnologie, algoritmen, digitale platforms (zoals Tinder, Uber en Amazon) en digitale verslaving. Hij vertelt onder andere over zijn boeken Seeds, Battlefields en Universe (waarvoor Robbert Dijkgraaf de inleiding schreef). Tenslotte zal hij iets laten zien van ‘Point Clouds’. In dit nieuwe project heeft hij met zgn 3D-LiDar scanner, die gebruikt wordt door o.a. zelfrijdende auto’s, de coronacrisis gevisualiseerd.

Jos Jansen (1950) studeerde psychologie en daarna documentaire fotografie en film aan academie St. Joost in Breda.

Aanvang lezing 20.00 uur (8 euro; student 5 euro)

Voor info en aanmelding: https://www.penningsfoundation.com/events/lezing-jos-jansen

Pennings Foundation, Geldropseweg 63, Eindhoven.



Pennings Foundation is een presentatie- en kennisplatform voor fotografie en lens-based art. De geschiedenis gaat terug tot 1979. In dat jaar startte Harry Pennings een galerie voor fotografie op de Geldropseweg in Eindhoven, met de nadruk op autonome fotografie. Werk van zowel gevestigde als beginnende kunstenaars werd getoond. In 2006 nam Petra Cardinaal de leiding van de galerie over. In 2018 vond de verhuizing plaats naar de huidige locatie en werden de activiteiten uitgebreid. Galerie Pennings werd Pennings Foundation. Fotografie staat nog steeds centraal, in iedere denkbare vorm of genre. Naast exposities vinden er lezingen, workshops en meetings plaats. Er wordt een educatief programma aangeboden en er is een bijzondere bibliotheek met fotoboeken (ca. 6.000), beschikbaar voor onderzoek en inspiratie. Pennings Foundation is gevestigd in het centrum van Eindhoven, op vijf minuten loopafstand van het Van Abbemuseum. www.penningsfoundation.com