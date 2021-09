Maandag 4 oktober 2021 Fotografencafé Kasteel Woerden.

13.30 – 17.30 uur: Workshop moet Aad van Vliet: ‘ Filmen voor Fotografen.’

In een dagdeel leer je hoe je een verhaal kunt vertellen met video. We nemen de camera instellingen door en je maakt een eenvoudig videoverhaal waarbij je de geleerde theorie toepast. Het accent zal liggen op storytelling met bewegend beeld. Hoewel montage een belangrijk onderdeel is bij films, zal gezien de beschikbare tijd de praktijkopdracht zodanig zijn dat montage niet nodig is.

Aad van Vliet: Visual storyteller, adviseur, docent, regisseur en fotograaf

Inschrijven voor 1 oktober 2021 via https://fotografencafekasteelwoerden.nl/ Prijs € 87,50 incl fotodiner ; excl: € 62,50

19.00 – 19.50 uur: Fotoplaza

Met FOTOPLAZA krijgen bezoekers de gelegenheid fotowerk te presenteren aan publiek. Je krijgt de beschikking over een beamer en groot scherm en de microfoon en kunt zo in gesprek gaan met aanwezig publiek, fotoclubs, foto-verzamelaars & -liefhebbers en zeker ook studenten van fotografie-opleidingen zijn van harte welkom. Dit keer heten we Jan Prins, Monique Witkamp em Remco Wesselius van harte welkom.

18.00 uur: Fotografendiner in het restaurant van het Kasteel Woerden Aanmelden voor 1 oktober 2021 via info@kasteelwoerden.nl

20.00 uur: Dolf Kessler: Op reis door de Noordelijke landen. ‘Keep Greenland a secret’ en andere beeldverhalen

Dolph Kessler (Amsterdam, 1950) is sinds 2006 documentair fotograaf en woont in Fryslan. Van 2003 tot 2006 volgde hij de Foto Academie Amsterdam. Behalve als fotograaf van de “condition humaine” (de moderne mens in de hedendaagse samenleving) is hij landschapsfotograaf en gefascineerd door de betekenissen die aan het landschap en de natuur gegeven worden. Dolf heeft een aantal publicaties op zijn naam staan. Palingvissers en Palingrokers (2007). Het fotoboek “Tussen Dokkum en de zee” (2009). Atlantic Ocean (2017) “De Noordzee rond” (2012) en de serie Postboats.

21.15 uur: Portfolio reviews door professionele fotografen/ reviewers

Je kunt geheel vrijblijvend uw eigen foto’s (op papier) laten reviewen. Neem werk mee voor een toets op kwaliteit of een advies over aanpak en richting. Intekenen vanaf 19.30 uur bij één of meer fotografen voor 15 minuten.

De intekenlijsten liggen op de Lange Tafel.

De reviewers vanavond:o.a. Diana Bokje, Corrie de Kruif en Dies Groot.

Corona-regels Fotografencafé Kasteel Woerden

Bij entree wordt aan alle bezoekers gevraagd het Corona-toegangsbewijs (QR-code) via de CoronaCheck-app te tonen of een print via CoronaCheck.nl, vergezeld van een identificatiebewijs. ( voor meer info zie onze website)

KasteelWoerden https://fotografencafekasteelwoerden.nl/ 7 september 2021 . info: Aart Sliedrecht: 06 22908538