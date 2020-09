Fotografencafé Kasteel Woerden gaat door met een aangepast en digitaal programma. Deze keer vertelt een fotografe iets over haar ontwikkeling als professioneel fotograaf. Zij is de eerste vrouw die is benoemd tot Fotograaf des Vaderlands en de eerste vrouw die ooit de Zilveren Camera won: Ilvy Njiokiktjien.

In de eerste presentatie ‘Hoe mijn fotoavonturen begonnen’ vertelt Ilvy op een aanstekelijke manier over haar vroegere foto avonturen. Op een bijzondere manier laat ze, aan de hand van fotomateriaal uit haar archief, zien hoe ze zich als professioneel fotograaf heeft ontwikkeld. Het verhaal is vol enthousiasme en opgewektheid…maar heeft toch een droevig einde.

In de tweede presentatie duikt Ilvy in haar foto-archief. Ze vertelt aan de hand van journalistieke reportage’s uit de jaren 90/begin 2000 wat ze op reis meemaakte. Ook laat ze zien hoe ze zich de portretfotografie meester maakte. De reportage over het lot van de Kindheksen in Congo is aangrijpend.

Beide presentaties duren iets langer dan de geplande 10 minuten, maar dat wordt goed gemaakt door Ilvy’s enthousiasme. Een geboeide kijker houdt de tijd niet bij, is onze ervaring en beide presentaties zijn het kijken meer dan waard.

Tijdens onze reguliere avonden hebben wij een inzamelingsmoment. Dit is nu niet mogelijk. Daarom verzoeken wij jullie: steun ons en doneer via de onderstaande link.

https://fotografencafekasteelwoerden.nl/doneren/. Dank.

Namens het team van het Fotografencafé Kasteel Woerden,

Aart Sliedrecht