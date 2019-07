Het programma van Fotografencafé Kasteel Woerden is bekend gemaakt. Ilvy Njiokiktjien zal spreken over Born Free. Ilona Langbroek presenteert haar afstudeerproject van de fotoacademie Amsterdam Stilzwijgend verlies. Haar serie werd gepubliceert in Pf #4.

18.00 uur: Fotografendiner in het restaurant van het Kasteel Woerden

Aanmelden voor 31 juli 2019 via Info@kasteelwoerden.nl

19.00 uur: Fotoplaza: Werk van aanstormend talent…

Intermezzo – Japan is een groep van vier Nederlandse fotografen-kunstenaars : Karin Vlugter, Jet Vugts, Connie van Rijn en Martin van Thiel – , die Nederlandse en Japanse impressies met elkaar verbinden in hun kunst.

Alle vier de fotografen hebben een verbinding met Fotoschool Statief uit Utrecht. De groep is opgericht in 2018. Statief is opgericht in 1984.

In mei 2019 hebben de fotografen een reis naar Japan gemaakt. Martin van Thiel verzorgt de boeiende presentatie

Alle informatie over de kunstenaars, exposities en kunstwerken op www.intermezzo-japan.nl.

Ilona Langbroek presenteert haar (cum laude) afstudeerproject van de fotoacademie Amsterdam: ‘Stilzwijgend verlies’. https://www.ilonalangbroek.com/about

20.00 uur: Ilvy Njiokiktjien: Born Free. Mandela’s Generation of Hope.

Ilvy Njiokiktjien is een onafhankeleijke Nederlandse fotografe en media jopurnalist. Ze was de eerste fotografe die de Zilveren Camera won. Zij was ook de eerste Fotograaf des Vaderlands.

Njiokiktjien volgt sinds 2011 de “born frees”; de kinderen die na het tijdperk Nelson Mandela zijn geboren (1994) en voor het eerst in de geschiedenis van Zuid-Afrika dezelfde kansen krijgen.

Ilvy laat ons op een aanstekelijke wijze zien hoe het gaat met deze kinderen en stelt de vraag of de gelijkheid er werkelijk is. Met ‘Born Free ‘ staat Ilvy zeer in de belangstelling: recent een prachtige expositie in Museum Hilversum en begin juli hoorde dat ze tot de finalisten behoort van de World Report Award of Festival della Fotografia Etica.

21.15 uur: Portfolio reviews door professionele fotografen/ reviewer

Fotografenworden uitgenodigd hun foto’s voorleggen aan reviewers die deze foto’s van advies zullen voorzien.

Vanavond zijn hiervoor beschikbaar:

# Dies Groot, (vakfotograaf, fotocursussen)

# Maarten Hartman, fotojournalist

# Evelyne Jacq, fotograaf (journalistieke en autonome fotografie)

# Katharina Pöhlmann, fotograaf (autonome, documentaire en conceptuele fotografie en portretten).

# Martin van Thiel, fotograaf kunstenaar

Kasteel Woerden https://fotografencafekasteelwoerden.nl/