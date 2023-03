Fotografencafé Kasteel Woerden 3 april

terug

Programma Fotografencafé Kasteel Woerden.

© Martin Roemers

Maandag 3 april 2023 Kasteel Woerden.

13.00-17.00 Workshop ‘ Adobe Lightroom’ door Jelmer de Haas:

16.00-17.45 Cinema Film “The Salt of the earth” | Sebastião Salgado en Wim Wenders

18.00-19.00 Fotografen diner

19-00-20.00 Fotoplaza: Carine Hekker en Sandra Minten

20.00-21.00 Lezing Martin Roemers: Metropolis en Relics of the Cold War

21.15 Portfolio Review met Alex Feenstra, Roelant Meijer, Katharina Pöhlmann en Martin van Thiel.

Workshop Adobe Lightroom & Photoshop door Jelmer de Haas

Inhoud workshop

Doorloop van de Lightroom Classic workflow van import via organiseren en bewerken naar export

Bewerken van een (RAW) foto met de basis hulpmiddelen.

Bewerken met gebruik van lokale aanpassingen en de nieuwe functies van Kunstmatige Intelligentie (AI)

Organiseren van foto’s binnen de catalogus

Gebruik van presets om de workflow te structureren

Combineren Lightroom en Photoshop

PROGRAMMA voor 6-8 deelnemers

13.00 : Ontvangst en kennismakingsronde

13.15 – 14.45 : De Praktijk van Lightroom & Photoshop

15.00: Pauze

15.00 – 17.00 : Aan de slag met eigen bestanden

17.00 – Afsluiting met een drankje

Schrijf je in!

Stuur ons je naam, adres en 06-nummer vóór 31 maart 2023. Stuur je mail naar: fotografencafekasteelwoerden@gmail.com. Na aanmelding van tenminste 6 deelnemers, gaat de workshop door. Je ontvangt dan een factuur en kun je betalen.

Prijs workshop koffie, thee, fris inbegrepen: € 79,50 inclusief BTW

Prijs workshop met deelname fotografendiner: € 109,50 inclusief BTW?

16.00 uur: FCKW-Cinema: The Salt of the Earth | Een film van Wim Wenders over het werk van de fotograaf Sebastião Salgado.

In de film wordt duidelijk hoeveel moeite de fotograaf zich de afgelopen vier decennia heeft getroost om de wereld voor ons vast te leggen.

19.00 uur: Fotoplaza met:

Sandra Minten

Als fotograaf heb ik oog voor mensen die minder goed gezien worden. Ik vertel kleine verhalen, maar altijd ingebed in het grotere geheel, stel mijn oordeel uit maar fotografeer en schrijf dichtbij. In de verhalen die ik maak gaan vorm en inhoud hand in hand, wordt de stem van de ander gehoord net als de mijne.

Carine Hekker

Fotografie als reis. Voor de maker een reis in kijken naar mensen en dingen die hij ziet. Voor de kijker een reis die ziet wat de maker heeft gezien. Het zijn verschillende reizen, maar soms vallen de reizen van de maker en de kijker samen.

20.00 uur: Martin Roemers vertelt over de projecten: Metropolis en Relics of the Cold War en meer.

Martin Roemers vestigde zich als conceptueel fotograaf na een bekroonde carrière in de documentaire fotojournalistiek.

Momenteel werkt hij aan langetermijn-projecten waarin de menselijke dimensie van ingrijpende maatschappelijke veranderingen centraal staat. Martin kreeg bekendheid met zijn project Metropolis en Relics of the Cold War.

Roemers heeft meerdere boeken gepubliceerd en zijn veelvuldig tentoongestelde werk bevindt zich in verschillende grote collecties van musea, instellingen en particuliere verzamelaars over de hele wereld.

21.15 uur: Portfolio Reviews met Katharina Pöhlmann, Alex Feenstra, Martin van Thiel en Roelant Meijer

Katharina Pöhlmann is fotografe en beeldend kunstenaar. Na haar studie choreografie, performance- en visual-arts aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam heeft Katharina zich gespecialiseerd in audiovisuele media.

Alex Feenstra is werkzaam als prepresser/lithograaf/kleurspecialist bij de bekende drukkerij Robstolk. Producent van prachtige foto- en kunstboeken.

Martin van Thiel is een professionele fotograaf, gevestigd in Utrecht. Martin maakt naast foto’s ook tekeningen.

Roelant Meijer is grafisch ontwerper, fotograaf en wandelaar. Hij heeft zijn eigen bureau “Tegenwind”. Hij ontwerp boeken, brochures, affiches; maar ook tentoonstellingen of campagnes.

NB. De toegang tot de diverse activiteiten is gratis. Reserveren niet nodig.

info: Aart Sliedrecht 06-22908538

fotografencafekasteelwoerden@gmail.com

fotografencafekasteelwoerden.nl