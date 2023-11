terug

Het Fotografencafé Kasteel Woerden organiseert weer een gevarieerd programma voor de foto-liefhebber. Maandag 4 december 2023 Kasteel Woerden.

31-5-2008 Landgraaf, Pinkpop Editors, zanger Tom Smith Copyright Paul Bergen

In de middag om 16.00 uur wordt de film van Gregory Crewdson ‘ Beneath the Roses’ (2007) vertoont. Na het fotografendiner om 18.00 uur start de avond om 19 uur met Fotoplaza. De aanstormende foto-talenten Helly Bonet en Susan Dammingh presenteren hun werk.

Om 20.00 uur verwelkomen we PAUL BERGEN : dé Pop Fotograaf. Hij vertelt over zijn zeer gevarieerd werk op de pop podia over de hele wereld. Al meer dan 30 jaar heeft hij vele artiesten vastgelegd, van legendarische sterren tot minder bekende namen. Enkele van de bekendste muziekfoto’s ooit gemaakt komen van zijn hand.

De avond wordt afgesloten met de portfolio-review door professionele fotografen.

Zie voor uitgebreide info :