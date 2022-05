Fotografencafé Kasteel Woerden 13 juni ￼￼

terug

Programma FotografencaféKasteelWoerden. Maandag 13 juni 2022 | Kasteel Woerden.

13.30 uur – 17.30 uur : Masterclass met Johan Huizing | De Reportage Flitser. Voor meer info zie onze website.

18.00 uur: Fotografendiner in restaurent KasteelWoerden. Reserveren via info@kasteelwoerden.nl

19.00 uur: Fotoplaza. Aanstormend talent toont recent werk. Dit keer met: Rosalie van der Does, Bianca Pauline, Gilles Boeuf

Rosalie van der Does

Rosalie van der Does (1996) ziet zichzelf als een antropoloog die het fotografisch medium gebruikt om patronen te laten zien in menselijk gedrag. Haar fotografisch werk bestaat uit fotoseries die dagelijkse herkenbare onderwerpen laten zien: bijvoorbeeld ‘SHOPPEN EN PROPPEN’, over het inladen van de auto bij IKEA of ‘GEZONDHEID’, over niezende mensen. Onlangs maakte ze haar eerste fotoboek ‘OPSLAG VERLIEFD’ waarin te zien is hoe Nederlanders hun garagebox gebruiken.

Bianca Pauline. Met haar bizarre en fantasierijke Fotokunst laat Bianca Pauline een niet bestaande droomwereld tot leven komen. Haar unieke maskers zijn handgemaakt, waarbij zij zichzelf als kunstobject gebruikt. De personages weerspiegelen de innerlijke wereld van haar waarmee ze haar boodschap overbrengt: Haar gezichtsverlamming en genezing vormt hierin een belangrijke rode draad; “Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, het gaat om de binnenkant van de mens.

Website: https://www.biancapauline.nl/ Video Art: https://www.youtube.com/channel/UCrrJ8_EbdUDFLWWhQhCQ75A/videos

Gilles Boeuf werd geboren in Boulogne-Billancourt (Frankrijk) als zoon van een Frans-Russische vader en een Nederlandse moeder. Over zijn familie schreef hij samen met zijn zus, Marie Boeuf, het kinderboek De laatste prins.

Sinds zijn debuut als dichter in 1998 bij uitgeverij Perdu met Gedichten publiceerde hij de bundel In het groene licht bij Meulenhoff, gevolgd door twee bundels bij De Contrabas. In januari 2020 verscheen zijn nieuwste werk Generaties bij uitgeverij nY.

Zijn fotografisch werk verscheen in een boek over Franse kunstenaars in Nederland. December 2021 verscheen zijn boek PLACE: fotografie en poëzie en collages. Gilles woont en werkt in Den Haag.

20.00 uur in de Ridderzaal

Diana Bokje: ‘ Van Maken tot Raken’

In deze lezing neemt Diana Bokje je mee op haar fotoreis waarin ze documentaire associatieve fotografie combineert. Diana gebruikt fotografie om vragen te beantwoorden en gebeurtenissen in haar leven te verwerken. Hiermee wil ze niet alleen haar eigen persoonlijke verhaal delen, maar ook anderen raken door universele gevoelens op te roepen. Ze neemt je mee, via de obstakels en valkuilen die ze heeft overwonnen, naar het eindresultaat van een aantal fotoprojecten. Onderweg vertelt ze over haar zoektocht om de kunstenaar in jezelf wakker te maken. Laat ze zien hoe je afrekent met die innerlijk stem die je continue probeert te overtuigen dat je niet goed genoeg bent. Ze laat zien hoe je feedback kunt gebruiken om te groeien in je fotografie en puur kunt genieten van fotografie zonder last van vooroordelen.

21.15 uur: Portfolio Reviews met Katharina Pohlmann, Corrie de Kruif, Bram Tackenberg en Dies Groot

Gasten kunnen een aantal foto’s voorleggen aan deze reviewers en die zullen, ieder vanuit hun eigen insteek, de sterke en minder sterke punten van de foto bespreken. Onze reviewers hebben een jarenlange ervaring in de fotografie-wereld en hebben veel ervaring als coach/leermeester. Met de adviezen van de reviewers krijg je handvatten om nog meer uit je fotowerk te halen.

Katharina Pohlmann heeft deelgenomen aan tientallen tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Ook heeft zijn tientallen nominaties ontvangen voor haar werk. Sinds 1992 verdiept zij zich via o.a. opleidingen in de fotografie en neemt zij deel aan diverse fotografische en artistieke uitingen. Katharina is een veelgevraagd portfolio-reviewer, jurylid en coach.

Corrie de Kruif heeft zich gespecialiseerd als afscheids- en herinnerings-fotograaf. Zij is ook kunstenaar. Ze is als autonoom fotograaf afgestudeerd aan de Fotoacademie in Amsterdam. In haar werk als kunstenaar onderzoekt zij universele emoties, waarbij het accent ligt op veerkracht en liefde voor het leven.



Bram Tackenberg is begonnen als beeldend kunstenaar. Zijn fotografie kenmerkt zich door een directe, onverbloemde manier van kijken, wat resulteert in krachtige en tegelijk kwetsbare portretten. Hij begon in 2014 met zijn serie “De Woonkamers” waarin hij mensen in hun eigen woonkamer fotografeert.

Dies Groot. Hij begon op 10-jarige leeftijd met fotograferen en ontwikkelen & afdrukken en heeft zich ontwikkeld tot een fotograaf met een groot ambachtelijk vakmanschap. Vanaf 1974 begint hij met doka-cursussen en vanaf 1984 met exposeren. Maakt faam met o.a. zijn pinhole/speldeprik-foto’s zonder lens, wint vervolgens diverse prijzen en start ook met glasheldere fotocursussen voor beginners, vervolg en gevorderden. In 2000 wordt hij wereldwijd hoofdprijswinnaar van de prestigieuze Kodak/Hasselblad Millennium fotowedstrijd in New York. In 2001 richt hij de Stichting Fotografie Tegen Armoede op, voor hulp aan mensen in extreme armoede. Sinds 2020 heeft hij zijn ambachtelijke analoge zwart witfotografie weer opgepakt.

NB. De toegang tot de diverse activiteiten (m.u.v. de workshop) is gratis. Reserveren niet nodig.

Fotografencafé Kasteel Woerden

Kasteel 3, 3441 AW Woerden

I www.fotografencafekasteelwoerden.nl