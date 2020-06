Vanwege de maatregelen ivm COVID- 19 gaat het Fotografenca é Kasteel Woerden online verder. Op maandag 8 juni 2020 staat om 19.00 uur een nieuw programma op onze website online.

Fotoplaza

Aanstormend fototalent kan tijdens Fotoplaza belangwekkend eigen werk presenteren. De eerste keer online : Henri Blommers met Plastc Utopia

Gesprek met Jeroen Toirkens | Borealis project

Een indringend foto-document over de betekenis voor onze leefomgving van de Boreale wouden in het noorden van de Verenigde Staten, Europa en Azië. Samen met Jelle Brandt Cortius maakte Jeroen de afgelopen 5 jaar acht verschillenden reizen naar het noordeljke wouden gebied. In dit project laat de fotograaf niet alleen zien wat de betekenis van deze wouden is voor ons bestaan op deze planeet, maar ook hoe we omgaan met deze bossen en wie ervan leven.

Fotobesprekingen door Jeroen Toirkens

De portfolio-reviews zijn niet weg te slaan. Jeroen bespreekt de portfolio’s van Wim van der Meeren, Sip Helder, Hazel Ling en Pauli en Rob Gerritsen.

Sluitertijd

Geïnspireerd door de tijd waarin we nu leven, vragen we onder het motto Sluitertijd een fotograaf iets bijzonders over het vak van de fotograaf te vertellen. Dies Groot bijt op 8 juni de spits af met een overdenking over de MEEST BASIC CAMERA ter wereld.