Fotografenavond Zilveren Camera

terug

Op vrijdag 1 december gaat de wedstrijd Zilveren Camera editie 2023 van start. Fotografen kunnen dan weer inzenden voor de Zilveren Camera, de Prijs voor Storytelling en de Paul Peters Fotoprijs. Inzenden kan tot 1 januari 2024 12:00 uur. Gelijk met deze start organiseert Stichting De Zilveren Camera in samenwerking met Museum Hilversum van 19.30 – 21.00 uur een startavond voor fotografen. Wil je erbij zijn? Meld je dan gratis aan via deze link.

Voor de wedstrijd Zilveren Camera kunnen fotografen werk inzenden voor tien categorieën en daarmee meedingen naar de belangrijkste prijs van de wedstrijd: de Zilveren Camera wisseltrofee en een geldbedrag. Multimediale projecten die buiten de categorieën van de Zilveren Camera vallen, kunnen ingestuurd worden voor de Prijs voor Storytelling. Met deze prijs wil de Zilveren Camera ruimte scheppen voor nieuwe ontwikkelingen in de fotojournalistiek en documentaire fotografie. De Paul Peters Fotoprijs is speciaal voor sociaal geëngageerde fotografie in het leven geroepen.

Startavond op 1 december

Tijdens deze avond wordt er gesproken door Eduard de Kam, hij analyseert beelden voor de wedstrijd en vertelt wat er wel en juist niet veranderd mag worden aan het beeld. Fotograaf Pim Ras heeft maar liefst 50 keer een prijs gewonnen en ook de Zilveren Camera in de wacht gesleept. Hij vertelt het geheim van de smid! Remco Dolstra en Eric Brinkhorst van het bestuur van de stichting geven informatie over de wedstrijd en Cees Hartman, wedstrijdtechniek Zilveren Camera, geeft informatie over het aanmelden. Aansluitend is er een informele borrel.

Loket van Eduard de Kam

Voorafgaand heb jij als fotograaf de mogelijkheid om in een kort privé consult met Eduard de Kam te overleggen over het bewerken van foto’s die je wilt insturen voor de wedstrijd Zilveren Camera. Plan daarvoor een tijdslot in via deze link.