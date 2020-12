next

Amsterdam, 9 december 2020 – Kahmann Gallery opent het nieuwe jaar met een groepstentoonstelling over landschapsfotografie. Hiermee draagt de galerie bij aan het door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen uitgeroepen themajaar Ode aan het landschap.

Bergen, rivieren, bossen en zeeën inspireren en trekken kunstenaars al eeuwenlang aan. Landschapsschilderkunst is een onafhankelijk genre sinds het begin van de vijftiende eeuw. Vooral in Nederland bloeide de kunstvorm in die tijd op en veel schilders vergaarden internationale roem met hun werk. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft 2021 uitgeroepen tot het themajaar Ode aan het landschap. Partners werken samen om meer kennis, aandacht en waardering voor ‘ons eigen’ Hollandse landschap te genereren. Als resultaat daarvan vinden er veel kunstprojecten, tentoonstellingen en excursies plaats gedurende het jaar.

Kahmann Gallery draagt bij aan het themajaar met de tentoonstelling Land Escapes. Er zal een zorgvuldig samengestelde selectie van 22 werken van voornamelijk Nederlandse, maar ook enkele internationale fotografen te zien zijn. Zoals Jeroen Toirkens, Brendan Pattengale, Rogier Houwen, Takeshi Shikama en Chantal Elisabeth Ariëns. Hoewel Nederlandse landschappen een prominente rol spelen binnen de tentoonstelling, zal ook te zien zijn hoe fotografen de vrijheid hebben genomen om de regels van het klassieke thema te breken. Door ook buitenlandse landschappen toe te voegen, waardoor er letterlijk een internationale context voor het Hollands landschap ontstaat, laat de tentoonstelling ook zien hoe open voor interpretatie het thema kan zijn. Niet alleen biedt fotografie een manier om de wereld om ons heen te observeren, het biedt ook een manier om eraan te ontsnappen.

Land Escapes zal vanaf vrijdag 22 januari tot eind maart te zien zijn in Kahmann Gallery. Publiek kan vanaf 10 januari een timeslot reserveren via www.kahmanngallery.com voor een bezoek. Toegang is gratis.